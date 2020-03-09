"Барселона" и "Интер" готовы поспорить с "Ливерпулем" за Вернера

"Барселона" и "Интер" готовы составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Согласно слухам в прессе, "Ливерпуль" является фаворитом в борьбе за Вернера. Впрочем, Тимо и не скрывает своих симпатий к команде Юргена Клоппа, открыто раздавая комплименты.



Однако главная проблема, связанная с "Ливерпулем", для Вернера в том, что Тимо едва ли сможет претендовать на автоматическое место в стартовом составе при здоровых Мохамеде Салахе, Садио Мане и Роберто Фирмино.



И в этом может быть шанс для других клубов, претендующих на 24-летнего игрока сборной Германии. Издание Mundo Deportivo называет Вернера главной альтернативой Лаутаро Мартинесу из "Интера" для "Барселоны".



В свою очередь "Интер" видит в Вернере потенциальную замену для Мартинеса. Утверждается, что клуб с "Сан-Сиро" уже установил контакт с лагерем Тимо.



Добавим, что трансфер Вернера, забившего 27 голов и отдавшего 11 результативных передач в этом сезоне, может быть выкуплен за фиксированную сумму в 50 миллионов фунтов.