Де Брюйне может вернуться к матчу с "Реалом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, пропустивший дерби с "Манчестер Юнайтед", может вернуться на футбольное поле к следующему матчу "горожан".

Из-за проблем со спиной, возникших в финале Кубка Лиги против "Астон Виллы" неделей ранее, Де Брюйне был вынужден пропустить дерби Манчестера накануне.



После поражения со счетом 2:0 главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что он просто решил поберечь своего подопечного на Лигу Чемпионов и Кубок Англии, которые "горожане" еще могут выиграть, в отличие от Премьер-Лиги.



"Кевину Де Брюйне уже лучше. Я не знаю, когда он вернется, но ему становится лучше. Он чувствует себя лучше, но не на 100 процентов. А мы не собираемся рисковать".



"Матчи в Премьер-Лиге важны, однако, учитывая наше положение, матчи против "Реала" (17 марта в Лиге Чемпионов) и "Ньюкасла" (21 марта в Кубке Англии) еще важнее", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.