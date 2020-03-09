Де Брюйне может вернуться к матчу с "Реалом"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, пропустивший дерби с "Манчестер Юнайтед", может вернуться на футбольное поле к следующему матчу "горожан".
Из-за проблем со спиной, возникших в финале Кубка Лиги против "Астон Виллы" неделей ранее, Де Брюйне был вынужден пропустить дерби Манчестера накануне.
После поражения со счетом 2:0 главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что он просто решил поберечь своего подопечного на Лигу Чемпионов и Кубок Англии, которые "горожане" еще могут выиграть, в отличие от Премьер-Лиги.
"Кевину Де Брюйне уже лучше. Я не знаю, когда он вернется, но ему становится лучше. Он чувствует себя лучше, но не на 100 процентов. А мы не собираемся рисковать".
"Матчи в Премьер-Лиге важны, однако, учитывая наше положение, матчи против "Реала" (17 марта в Лиге Чемпионов) и "Ньюкасла" (21 марта в Кубке Англии) еще важнее", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
09.03.2020 08:00
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Рыжий ПРИНЦ!!!
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