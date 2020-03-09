Гвардиола не винит Эдерсона в поражении от МЮ

Эдерсон Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил поддержку своему голкиперу Эдерсону после поражения 2:0 от "Манчестер Юнайтед".

Эдерсон никак не может занести в себе актив воскресный матч Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" — вина 26-летнего бразильца есть в обоих пропущенных "горожанами" голах.

В первом случае Эдерсон прозевал удар Антони Мартиаля в ближний угол, а во втором просто подарил мяч Скотту Мактоминею. Однако Гвардиола не винит своего первого номера в поражении.

"Он выдающийся голкипер. В следующий раз он сыграет лучше".

"Он выдающимся образом участвует в розыгрыше мяча и совершает сейвы, но порой такие вещи случаются. Он также спас нас один-два раза".

"Я пришел к вам не для того, чтобы судить своих игроков. Ошибки — это часть игры. Он оправится от этого и останется исключительным голкипером", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2020 07:00

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  1. muaxaxaxa 09.03.2020 07:04 # muaxaxaxa
    Один проваленный матч в проваленном сезоне. Так-то на самом деле ничего экстраординарного вчера не натворил.

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