Гвардиола не винит Эдерсона в поражении от МЮ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил поддержку своему голкиперу Эдерсону после поражения 2:0 от "Манчестер Юнайтед".

Эдерсон никак не может занести в себе актив воскресный матч Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" — вина 26-летнего бразильца есть в обоих пропущенных "горожанами" голах.



В первом случае Эдерсон прозевал удар Антони Мартиаля в ближний угол, а во втором просто подарил мяч Скотту Мактоминею. Однако Гвардиола не винит своего первого номера в поражении.



"Он выдающийся голкипер. В следующий раз он сыграет лучше".



"Он выдающимся образом участвует в розыгрыше мяча и совершает сейвы, но порой такие вещи случаются. Он также спас нас один-два раза".



"Я пришел к вам не для того, чтобы судить своих игроков. Ошибки — это часть игры. Он оправится от этого и останется исключительным голкипером", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.