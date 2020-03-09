Рой Кин восхищается Гилмором

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рок Кин выразил свое восхищение полузащитником "Челси" Билли Гилмором.

18-летний Гилмор признавался лучшим игроком в двух последних матчах "синих" — против "Ливерпуля" в Кубке Англии и против "Эвертона" в Премьер-Лиге. Примечательно, что в обоих турнирах это был первый старт для Билли в карьере.



Юный шотландец запал в душу Кину именно по матчу с "Ливерпулем". По словам Роя, уже тогда он увидел в Билли игрока мирового уровня.



"Думаю, он был великолепен тем вечером. Я сидел дома с чашкой чая и кусочком шоколада и смотрел матч без звука".



"Когда матч начался, я стал вскакивать со своего места, что случается редко, думая про себя: "Кто ты такой, парень?"



"Когда речь идет о полузащитнике, ты хочешь видеть у него определенные повадки вроде умения обращаться с мячом, футбольного интеллекта, хладнокровия".



"У него есть это все. Это было одно из самых ярких индивидуальных выступлений, что я видел, за очень, очень долгое время. Он был словно игрок мирового уровня. Он сразу же показал себя таким образом".



"Я подумал, что это какой-то опытный парень. Я следил за ним весь оставшийся матч, и во всех его действиях читалось высочайшее мастерство", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.