Сульшер: "Юнайтед" становится лучше и лучше"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал победу 2:0 над "Манчестер Сити", подчеркнув прогресс своей команды в этом сезоне.

Воскресная победа на "Олд Траффорд" позволила "красным дьяволам" впервые с 2010 года сделать дубль против "Сити" в течение одного сезона Премьер-Лиги.



Сульшер гордится своими игроками и чувствует, что "Юнайтед" начинает пожинать плоды своей упорной работы.



"Больше всего я доволен продемонстрированным желанием, самоотдачей и связью между фанатами и игроками. Временами мы подвергали соперника давлению, заставляли их отходить назад, старались быть агрессивными. Мы заставили их ошибаться, и мы рады результату".



"В любой момент они могли забить, поэтому я всегда ждал от нас второго гола. Мы имели три момента, когда оставался только голкипер. Это та область, где мы должны прибавить — в принятии решений, но мы еще учимся".



"Для меня честь быть их тренером. Они отдали абсолютно все. Они знают, что все они являются хорошими игроками, но они все равно хотят учиться".



"Мы чувствуем, что прибавляем как команда. Мы чувствуем, что фанаты желают нам успеха, и они видят, что мы делаем, а мы становимся лучше и лучше".



"Однако мы все еще пятые. Нам нужны очки, чтобы догнать "Челси" и "Лестер", поэтому давайте продолжать трудиться", — цитирует Сульшера Goal.