Гвардиола: "Мы сыграли хорошо"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда показала хороший футбол в проигранном матче против "Манчестер Юнайтед".

Пропустив от Антони Мартиаля на 30-й минуте, в дальнейшем "горожане" безуспешно пытались отыграться, пока на исходе компенсированного времени "Юнайтед" не забил второй гол — 2:0.

После третьего за сезон поражения в дерби Манчестера Гвардиола отказался критиковать своих подопечных, лишь посетовав на беззубость атак.

"Мы сыграли хорошо. Нам немного не хватало возле чужой штрафной, но во втором тайме мы добавили. Это была хорошая игра".

"Мы продолжали так играть, старались прессинговать и хорошо оборонялись. Мы хорошо провели матч".

"У нас порядок с игрой, и мы показали хороший футбол для такого сложного выезда. Наш соперник выжидал и затем контратаковал с помощью длинных передач на Даниэля Джеймса и Антони Мартиаля".

"Мы играли в свой футбол, но, к сожалению, пропустили. Соперник караулил наши ошибки".

"Мои поздравления "Манчестер Юнайтед". Мастерство твоего соперника всегда имеет значение. Мы сыграли хорошо. Да, мы могли сыграть лучше, если бы победили 5:0", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 08.03.2020 23:06 # mancunia-planet
    Следующий сезон можно не начинать, ещё пара трансферов и всем кабзда!

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  2. zloy-vasya 08.03.2020 23:05 # zloy-vasya
    Настолько хорошо, что даже Юнайтед их по ударам обошёл. Только во владении переиграли Юнайтед, а как увидели владение одно ни о чём.

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  3. gameboy 08.03.2020 23:00 # gameboy
    Наставник Членси?

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