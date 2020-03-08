Гвардиола: "Мы сыграли хорошо"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда показала хороший футбол в проигранном матче против "Манчестер Юнайтед".

Пропустив от Антони Мартиаля на 30-й минуте, в дальнейшем "горожане" безуспешно пытались отыграться, пока на исходе компенсированного времени "Юнайтед" не забил второй гол — 2:0.



После третьего за сезон поражения в дерби Манчестера Гвардиола отказался критиковать своих подопечных, лишь посетовав на беззубость атак.



"Мы сыграли хорошо. Нам немного не хватало возле чужой штрафной, но во втором тайме мы добавили. Это была хорошая игра".



"Мы продолжали так играть, старались прессинговать и хорошо оборонялись. Мы хорошо провели матч".



"У нас порядок с игрой, и мы показали хороший футбол для такого сложного выезда. Наш соперник выжидал и затем контратаковал с помощью длинных передач на Даниэля Джеймса и Антони Мартиаля".



"Мы играли в свой футбол, но, к сожалению, пропустили. Соперник караулил наши ошибки".



"Мои поздравления "Манчестер Юнайтед". Мастерство твоего соперника всегда имеет значение. Мы сыграли хорошо. Да, мы могли сыграть лучше, если бы победили 5:0", — цитирует Гвардиолу Goal.