Лэмпард похвалил Гилмора после разгрома "Эвертона"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своего полузащитника Билли Гилмора после победы 0:4 над "Эвертоном".

Заменив дисквалифицированного Жоржиньо, 18-летний Гилмор отметил свой первый в карьере старт в рамках Премьер-Лиги наградой лучшему игроку матча.



Юный шотландец доминировал в центре поля над оппонентами из "Эвертона", показав Лэмпарду свое умение как разрушать чужие атаки, так и участвовать в собственных.



"В случае с Билли у меня всегда было ощущение, что, чем больше он тренируется с нами, тем лучше он становится. Теперь он играет и будет прогрессировать еще быстрее".



"Я не собираюсь опережать события, потому что это только два выдающихся матча в его исполнении, но посмотрите на его футбольный интеллект и прием мяча. Он всегда оглядывается через плечо и делает простой пас, но это правильный и идеально выверенный пас".



"Сегодня он проявил уверенность в себе и свой характер, и это замечательное начало. Я не слишком переживал насчет него, потому что я знаю этого парня — он хорош и делает правильные вещи. Надеюсь, его ждет большое будущее".



"Он получает мяч в сложных зонах на поле, где ты можешь нарваться на опасную контратаку, если не сыграешь быстро и совершишь потерю. Тебе нужна уверенность для такой игры, и у Жоржиньо с Билли она есть".



"Приятнее всего для меня то, что сегодня Билли показал эту смелость в первом тайме. А когда мы стали больше атаковать, и он стал играть выше, он немедленно перестроился, стал подключаться в штрафную и участвовать в атаках".



"Он показал, что может то и другое, и это замечательно для меня", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.