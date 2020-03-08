Лэмпард похвалил Гилмора после разгрома "Эвертона"

Билли Гилмор Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своего полузащитника Билли Гилмора после победы 0:4 над "Эвертоном".

Заменив дисквалифицированного Жоржиньо, 18-летний Гилмор отметил свой первый в карьере старт в рамках Премьер-Лиги наградой лучшему игроку матча.

Юный шотландец доминировал в центре поля над оппонентами из "Эвертона", показав Лэмпарду свое умение как разрушать чужие атаки, так и участвовать в собственных.

"В случае с Билли у меня всегда было ощущение, что, чем больше он тренируется с нами, тем лучше он становится. Теперь он играет и будет прогрессировать еще быстрее".

"Я не собираюсь опережать события, потому что это только два выдающихся матча в его исполнении, но посмотрите на его футбольный интеллект и прием мяча. Он всегда оглядывается через плечо и делает простой пас, но это правильный и идеально выверенный пас".

"Сегодня он проявил уверенность в себе и свой характер, и это замечательное начало. Я не слишком переживал насчет него, потому что я знаю этого парня — он хорош и делает правильные вещи. Надеюсь, его ждет большое будущее".

"Он получает мяч в сложных зонах на поле, где ты можешь нарваться на опасную контратаку, если не сыграешь быстро и совершишь потерю. Тебе нужна уверенность для такой игры, и у Жоржиньо с Билли она есть".

"Приятнее всего для меня то, что сегодня Билли показал эту смелость в первом тайме. А когда мы стали больше атаковать, и он стал играть выше, он немедленно перестроился, стал подключаться в штрафную и участвовать в атаках".

"Он показал, что может то и другое, и это замечательно для меня", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Гилмор, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 958

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 08.03.2020 22:52 # brown-ale
    Новый Джек Уилшир!

    (ответить)

  2. noi39 08.03.2020 22:26 # noi39
    Этот Гилмор играет не ТАМ!!!

    (ответить)

  3. noi39 08.03.2020 22:23 # noi39
    И ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО,ДЛЯ МЕНЯ!!!КЛАССНО СКАЗАНО!!!

    (ответить)

  4. drogba11cool 08.03.2020 22:16 # drogba11cool
    "Тебе нужна уверенность для такой игры, и у Жоржиньо с Билли она есть."
    Да, уверенность у Жоржиньо имеется, но вот и нелепость у него тоже есть. Билли намного осторожнее и правильнее исполняет.

    (ответить)

  5. xah 08.03.2020 22:10 # xah
    парню бы в Барселону, в Испанию где ценится пас ведение и техника. Тут его сломают На изи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: