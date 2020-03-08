Лэмпард похвалил Гилмора после разгрома "Эвертона"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своего полузащитника Билли Гилмора после победы 0:4 над "Эвертоном".
Заменив дисквалифицированного Жоржиньо, 18-летний Гилмор отметил свой первый в карьере старт в рамках Премьер-Лиги наградой лучшему игроку матча.
Юный шотландец доминировал в центре поля над оппонентами из "Эвертона", показав Лэмпарду свое умение как разрушать чужие атаки, так и участвовать в собственных.
"В случае с Билли у меня всегда было ощущение, что, чем больше он тренируется с нами, тем лучше он становится. Теперь он играет и будет прогрессировать еще быстрее".
"Я не собираюсь опережать события, потому что это только два выдающихся матча в его исполнении, но посмотрите на его футбольный интеллект и прием мяча. Он всегда оглядывается через плечо и делает простой пас, но это правильный и идеально выверенный пас".
"Сегодня он проявил уверенность в себе и свой характер, и это замечательное начало. Я не слишком переживал насчет него, потому что я знаю этого парня — он хорош и делает правильные вещи. Надеюсь, его ждет большое будущее".
"Он получает мяч в сложных зонах на поле, где ты можешь нарваться на опасную контратаку, если не сыграешь быстро и совершишь потерю. Тебе нужна уверенность для такой игры, и у Жоржиньо с Билли она есть".
"Приятнее всего для меня то, что сегодня Билли показал эту смелость в первом тайме. А когда мы стали больше атаковать, и он стал играть выше, он немедленно перестроился, стал подключаться в штрафную и участвовать в атаках".
"Он показал, что может то и другое, и это замечательно для меня", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
08.03.2020 22:00
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Последние комментарии:
Новый Джек Уилшир!
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Этот Гилмор играет не ТАМ!!!
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И ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО,ДЛЯ МЕНЯ!!!КЛАССНО СКАЗАНО!!!
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"Тебе нужна уверенность для такой игры, и у Жоржиньо с Билли она есть."
Да, уверенность у Жоржиньо имеется, но вот и нелепость у него тоже есть. Билли намного осторожнее и правильнее исполняет.
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парню бы в Барселону, в Испанию где ценится пас ведение и техника. Тут его сломают На изи
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