"Юнайтед" снова выиграл дерби Манчестера
"Манчестер Юнайтед" впервые после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию сделал дубль против "Манчестер Сити" в течение одного сезона Премьер-Лиги, обыграв своих соседей и дома — 2:0.
Относительно победы 0:3 над "Дерби" в Кубке Англии в стартовом составе "красных дьяволов" уцелели только Виктор Линделеф, Фред и Бруну Фернандеш. Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака вышли с первых минут, несмотря на недавние проблемы со здоровьем.
Полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне так и не залечил спину к субботе. Пару центральных защитников составили Николас Отаменди и Фернандиньо, а Фил Фоден вышел в середину поля.
"Сити" имел значительное преимущество по владению мячом в начале матча и первый момент создал на 10-й минуте. Рахим Стерлинг с места пробил из пределов штрафной, но Давид Де Хеа без особых проблем отвел угрозу от своих ворот.
В целом игра была довольно осторожной. "Горожане" делали ставку на контроль мяча, тогда как их соперник пытался контратаковать, и на 16-й минуте у "Юнайтед" это получилось — Даниэль Джеймс вышел на удар по правому краю штрафной после передачи Бруну Фернандеша, но Эдерсон легко остановил мяч.
На 28-й минуте Антони Мартиаль ловко проскочил мимо Фернандиньо и вошел в штрафную с левого фланга. Француз решил не делиться с партнерами, находившимися в более выгодных позициях, и пробил сам — Эдерсон даже не напрягся.
Впрочем, спустя пару минут Мартиаль исправился. Фернандеш хитро разыграл штрафной, перекинув мяч через защитников, а Антони пробил в ближний угол зазевавшегося Эдерсонса — 1:0.
Гол придал "дьяволам" уверенности. В остатке тайма "Сити" ничего не показал в атаке, но был вынужден много трудиться в обороне. Однажды Фред упал в штрафной "горожан", но лишь получил от рефери Майка Дина желтую карточку за симуляцию.
Второй тайм начался с того, что Серхио Агуэро реализовал выход один на один, однако ответный гол не был засчитан системой VAR — офсайд.
В ответной атаке Эдерсон допустил техническую ошибку при игре ногами и был вынужден броситься в подкат, чтобы не пустить Мартиаля к мячу. Антони не только не получил мяча, но и врезался в штангу, с трудом продолжив матч.
Во втором тайме гости, конечно, владели инициативой, тогда как хозяева явно играли на удержание, изредка огрызаясь. У "Сити" были и удары, и моменты, однако Давид Де Хеа со своими защитниками справлялись.
Концовка матча получилась на удивление спокойной для "дьяволов". Финальный штурм "горожанам" не удался. А буквально на последних секундах появившийся на замену Скотт Мактоминей забросил мяч в пустые ворота после ошибки Эдерсона со вводом снаряду в игру — 2:0.
Учитывая турнирную ситуацию, "Юнайтед", конечно, больше нуждался в победе, чем "Сити". Нельзя, что "красные дьяволы" вчистую переиграли соперника или гораздо больше заслуживали победу, однако удача была на их стороне.
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
08.03.2020 21:30
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Последние комментарии:
Они конечно никогда не признаются, но интересно сильно ли скаузеры рефлексируют по поводу того, что минимум 1 команда отстающая от них на 30+ очков лучше и интереснее по игре))
И во всех 3 очных матчах сезона Челси это доказал)
(ответить)
Они конечно никогда не признаются, но интересно сильно ли скаузеры рефлексируют по поводу того, что минимум 1 команда отстающая от них на 30+ очков лучше и интереснее по игре))
И во всех 3 очных матчах сезона Челси это доказал)
(ответить)
Как же нам завидуют пенсы что мы чемпики.
Это у них в крови.
Теперь придется всем Фаплом нам делать коридор))
(ответить)
вот теперь уже точно можно начинать бухать- сказала какашка безвиза падая ему в трусы
(ответить)
Пенсы обоссале колбасяунов. Класека
(ответить)
По факту: Ливерпуль чемпион. Любые комментарии против, типа отскоки, хуеки, спады других и т.д. это хейт в сторону великого возрождения, ВСЕГДА великой Команды. Кто бы, что не писал, вы должны понимать, что это тупо зависть и хоть какой-нибудь повод задеть команду.
И все кто тут пишет хуйню после матчей, лично у меня вызывает, как минимум улыбку, тем самым увеличивая весь кайф понимая происходящей вокруг ситуации, касающейся чемпионства Красных! И я очень сильно надеюсь, что этот период будет максимально долгим, а если учесть в каком откровенном говне мы были лет 7 назад, покупая Йоветичей с Польусом, так все эти комментарии кажутся просто ярким примером того, как Ливерпуль велик и какой супер вклад внес наш тренер Клопп в это дело.
Да блять! говномесам откровенно нечем парировать! Вот по факту вопрос хейтерамм: В чем проблема нашего чемпионства? Аналогия с Лестером не канает, 2 финала ЛЧ до этого, супер мощный мс с супер мощным кошелком и что? 98 очков в прошлом сезоне, 100 очков мс! Сломались? Нет! Вперед и только вперед! Вот весь нынешний Ливерпуль! YNWA!
(ответить)
На спортс.ру втихоря минусуют. Мдаа
(ответить)
может агуэро на лавку взять, хотя он чет начал сдавать, ну как лавочник пойдет, если согласится на двойное понижение зарплаты
а больше и некого из сити урвать
(ответить)
Молодец Рахим, порвал этих гггандонов! Почитал бы ты на фапеле этих пассивных гггандонов, поржал бы)))
Источник: http://fapl.ru/posts/77156/?c=1
А тут эти хуeсосы ожидаемо не отписываются, парочку скамеров нормальных типо мухаха с победой, жанузаж и торехан - вашим мамкам сеты закрывал
(ответить)
кому скинуть фото безвиза?
(ответить)
Ливерпуль и МЮ великие клубы и достойны друг друга. Их всегда ненавидят.
Где то рядом Арсенал и Астон Вилла.
Остальные немощи.
(ответить)
По три раза Олег ебнул Шестьнольси и Шыти за один сезон. Ломбард - личная сучка Олега. Прое6алси - историческая сучка Ливерпуля и МЮ
(ответить)
Аристократы красиво победили
(ответить)
смешно смотреть как колбасники поддерживают мю, своего вечного врага, в борьбе за место в ЛЧ, мечтают чтобы туда не попал Челси)) ссутса шакалята что Челси набирает силу и скоро вышвырнет из трона их клуб выскочку))
(ответить)
Чпенсы в футболе нихуя не разбираются, так еще и других оскорбляют. Ну что за невоспитанные твари эти пидарасы, ПИДАРАСИНЫ
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
08.03.2020 21:40 #
sausage
МЮ пять баллов за матч. Походу всё же Маур оставил где-то в тренерской свои конспекты. Одно непонятно, почему они не показывают такую грамотную игру на более менее постоянной основе? Такая концентрация даже не чередуется с раздолбайством, а проявляется лишь в редких случаях с сильным соперником. Так или иначе стройности в игре МЮ в последнее время прибавилось. Ну и сенкс чертям за облегчение жизни Ливерпулю.
(ответить)
08.03.2020 21:45 #
ry-l
Потому, что условные Бернли их не зажимают всей командой вокруг штрафной и им приходится самим идти в атаку и придумывать. Для этого и был куплен Бруно.
(ответить)
08.03.2020 21:57 #
sausage
Это всё слишком очевидно. Речь было больше о концентрации на протяжении всего матча в плане исполнения тренерских установок. Это всегда являлось ключевым фактором и показателем тренерского уровня.
(ответить)
08.03.2020 22:01 #
ry-l
Ну помимо тренерских установок сегодня за мю и фортуна прилично поиграла. Или распиздяйство Сити, если угодно. Более хладнокровная команда сделала бы спокойно 1-0 при тех моментах, что были у сити и перешла бы в режим контр-игры.
Просто лысый шарлатан - физрук. Но...
Это всё слишком очевидно.
Источник: http://fapl.ru/posts/77161/?c=1
(ответить)
08.03.2020 22:05 #
sausage
Реальных моментов у Сити было не больше, чем у МЮ. Плюс ещё достаточно сомнительный эпизод с падение Фреда в штрафной. МЮ сыграл грамотно против конкретного соперника и не позволили им создать больше. Вот и всё. "Если бы да кабы" оставь для характеристик Челси.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/77161/?c=1#c7108903
какой же он ебанат на сасидже
это просто ахтунг
(ответить)
Короче я спать. Лемюрс чиркани адрес ему и угости пивасиком своего собрата
Нахуй ваевать, лучше делайте этот мир добрее
(ответить)
ехехе стрелка намечается. Лемарс пили видосик
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2 друга, 2 врага
2 победы, Одна цель
С победой Манкунианцы.
Ливерпуль празднует вместе с вами!!!
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