"Юнайтед" снова выиграл дерби Манчестера

Бруну Фернандеш и Антони Мартиаль "Манчестер Юнайтед" впервые после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию сделал дубль против "Манчестер Сити" в течение одного сезона Премьер-Лиги, обыграв своих соседей и дома — 2:0.

Относительно победы 0:3 над "Дерби" в Кубке Англии в стартовом составе "красных дьяволов" уцелели только Виктор Линделеф, Фред и Бруну Фернандеш. Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака вышли с первых минут, несмотря на недавние проблемы со здоровьем.

Полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне так и не залечил спину к субботе. Пару центральных защитников составили Николас Отаменди и Фернандиньо, а Фил Фоден вышел в середину поля.

"Сити" имел значительное преимущество по владению мячом в начале матча и первый момент создал на 10-й минуте. Рахим Стерлинг с места пробил из пределов штрафной, но Давид Де Хеа без особых проблем отвел угрозу от своих ворот.

В целом игра была довольно осторожной. "Горожане" делали ставку на контроль мяча, тогда как их соперник пытался контратаковать, и на 16-й минуте у "Юнайтед" это получилось — Даниэль Джеймс вышел на удар по правому краю штрафной после передачи Бруну Фернандеша, но Эдерсон легко остановил мяч.

На 28-й минуте Антони Мартиаль ловко проскочил мимо Фернандиньо и вошел в штрафную с левого фланга. Француз решил не делиться с партнерами, находившимися в более выгодных позициях, и пробил сам — Эдерсон даже не напрягся.

Впрочем, спустя пару минут Мартиаль исправился. Фернандеш хитро разыграл штрафной, перекинув мяч через защитников, а Антони пробил в ближний угол зазевавшегося Эдерсонса — 1:0.

Гол придал "дьяволам" уверенности. В остатке тайма "Сити" ничего не показал в атаке, но был вынужден много трудиться в обороне. Однажды Фред упал в штрафной "горожан", но лишь получил от рефери Майка Дина желтую карточку за симуляцию.

Второй тайм начался с того, что Серхио Агуэро реализовал выход один на один, однако ответный гол не был засчитан системой VAR — офсайд.

В ответной атаке Эдерсон допустил техническую ошибку при игре ногами и был вынужден броситься в подкат, чтобы не пустить Мартиаля к мячу. Антони не только не получил мяча, но и врезался в штангу, с трудом продолжив матч.

Во втором тайме гости, конечно, владели инициативой, тогда как хозяева явно играли на удержание, изредка огрызаясь. У "Сити" были и удары, и моменты, однако Давид Де Хеа со своими защитниками справлялись.

Концовка матча получилась на удивление спокойной для "дьяволов". Финальный штурм "горожанам" не удался. А буквально на последних секундах появившийся на замену Скотт Мактоминей забросил мяч в пустые ворота после ошибки Эдерсона со вводом снаряду в игру — 2:0.

Учитывая турнирную ситуацию, "Юнайтед", конечно, больше нуждался в победе, чем "Сити". Нельзя, что "красные дьяволы" вчистую переиграли соперника или гораздо больше заслуживали победу, однако удача была на их стороне.

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2020 21:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 08.03.2020 23:09 # slash-lfc
    Они конечно никогда не признаются, но интересно сильно ли скаузеры рефлексируют по поводу того, что минимум 1 команда отстающая от них на 30+ очков лучше и интереснее по игре))
    И во всех 3 очных матчах сезона Челси это доказал)

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  2. idel 08.03.2020 23:08 # idel
    Они конечно никогда не признаются, но интересно сильно ли скаузеры рефлексируют по поводу того, что минимум 1 команда отстающая от них на 30+ очков лучше и интереснее по игре))
    И во всех 3 очных матчах сезона Челси это доказал)

    (ответить)

  3. skychnie-oboi 08.03.2020 23:02 # skychnie-oboi
    Как же нам завидуют пенсы что мы чемпики.
    Это у них в крови.

    Теперь придется всем Фаплом нам делать коридор))

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  4. martingor 08.03.2020 22:48 # martingor
    вот теперь уже точно можно начинать бухать- сказала какашка безвиза падая ему в трусы

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  5. narcot-fake 08.03.2020 22:40 # narcot-fake
    Пенсы обоссале колбасяунов. Класека

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  6. liverpudlian 08.03.2020 22:37 # liverpudlian
    По факту: Ливерпуль чемпион. Любые комментарии против, типа отскоки, хуеки, спады других и т.д. это хейт в сторону великого возрождения, ВСЕГДА великой Команды. Кто бы, что не писал, вы должны понимать, что это тупо зависть и хоть какой-нибудь повод задеть команду.
    И все кто тут пишет хуйню после матчей, лично у меня вызывает, как минимум улыбку, тем самым увеличивая весь кайф понимая происходящей вокруг ситуации, касающейся чемпионства Красных! И я очень сильно надеюсь, что этот период будет максимально долгим, а если учесть в каком откровенном говне мы были лет 7 назад, покупая Йоветичей с Польусом, так все эти комментарии кажутся просто ярким примером того, как Ливерпуль велик и какой супер вклад внес наш тренер Клопп в это дело.
    Да блять! говномесам откровенно нечем парировать! Вот по факту вопрос хейтерамм: В чем проблема нашего чемпионства? Аналогия с Лестером не канает, 2 финала ЛЧ до этого, супер мощный мс с супер мощным кошелком и что? 98 очков в прошлом сезоне, 100 очков мс! Сломались? Нет! Вперед и только вперед! Вот весь нынешний Ливерпуль! YNWA!

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  7. staryi-eblan 08.03.2020 22:35 # staryi-eblan
    На спортс.ру втихоря минусуют. Мдаа

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  8. bezviz 08.03.2020 22:32 # bezviz
    может агуэро на лавку взять, хотя он чет начал сдавать, ну как лавочник пойдет, если согласится на двойное понижение зарплаты
    а больше и некого из сити урвать

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  9. mcferson 08.03.2020 22:27 # mcferson
    Молодец Рахим, порвал этих гггандонов! Почитал бы ты на фапеле этих пассивных гггандонов, поржал бы)))

    Источник: http://fapl.ru/posts/77156/?c=1

    А тут эти хуeсосы ожидаемо не отписываются, парочку скамеров нормальных типо мухаха с победой, жанузаж и торехан - вашим мамкам сеты закрывал

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  10. wilegend 08.03.2020 22:22 # wilegend
    кому скинуть фото безвиза?

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  11. pistolero-lfc 08.03.2020 22:22 # pistolero-lfc
    Ливерпуль и МЮ великие клубы и достойны друг друга. Их всегда ненавидят.
    Где то рядом Арсенал и Астон Вилла.
    Остальные немощи.

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  12. slash-lfc 08.03.2020 22:22 # slash-lfc
    По три раза Олег ебнул Шестьнольси и Шыти за один сезон. Ломбард - личная сучка Олега. Прое6алси - историческая сучка Ливерпуля и МЮ

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  13. chebrec 08.03.2020 22:21 # chebrec
    Аристократы красиво победили

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  14. bezviz 08.03.2020 22:20 # bezviz
    смешно смотреть как колбасники поддерживают мю, своего вечного врага, в борьбе за место в ЛЧ, мечтают чтобы туда не попал Челси)) ссутса шакалята что Челси набирает силу и скоро вышвырнет из трона их клуб выскочку))

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  15. pistolero-lfc 08.03.2020 22:15 # pistolero-lfc
    Чпенсы в футболе нихуя не разбираются, так еще и других оскорбляют. Ну что за невоспитанные твари эти пидарасы, ПИДАРАСИНЫ

    (ответить)

  16. scholes22 08.03.2020 22:15 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  17. thegodfather 08.03.2020 22:13 # thegodfather
    08.03.2020 21:40 #
    sausage

    МЮ пять баллов за матч. Походу всё же Маур оставил где-то в тренерской свои конспекты. Одно непонятно, почему они не показывают такую грамотную игру на более менее постоянной основе? Такая концентрация даже не чередуется с раздолбайством, а проявляется лишь в редких случаях с сильным соперником. Так или иначе стройности в игре МЮ в последнее время прибавилось. Ну и сенкс чертям за облегчение жизни Ливерпулю.
    (ответить)

    08.03.2020 21:45 #
    ry-l

    Потому, что условные Бернли их не зажимают всей командой вокруг штрафной и им приходится самим идти в атаку и придумывать. Для этого и был куплен Бруно.
    (ответить)

    08.03.2020 21:57 #
    sausage

    Это всё слишком очевидно. Речь было больше о концентрации на протяжении всего матча в плане исполнения тренерских установок. Это всегда являлось ключевым фактором и показателем тренерского уровня.
    (ответить)

    08.03.2020 22:01 #
    ry-l

    Ну помимо тренерских установок сегодня за мю и фортуна прилично поиграла. Или распиздяйство Сити, если угодно. Более хладнокровная команда сделала бы спокойно 1-0 при тех моментах, что были у сити и перешла бы в режим контр-игры.

    Просто лысый шарлатан - физрук. Но...

    Это всё слишком очевидно.

    Источник: http://fapl.ru/posts/77161/?c=1
    (ответить)

    08.03.2020 22:05 #
    sausage

    Реальных моментов у Сити было не больше, чем у МЮ. Плюс ещё достаточно сомнительный эпизод с падение Фреда в штрафной. МЮ сыграл грамотно против конкретного соперника и не позволили им создать больше. Вот и всё. "Если бы да кабы" оставь для характеристик Челси.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/77161/?c=1#c7108903





    какой же он ебанат на сасидже
    это просто ахтунг

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  18. pistolero-lfc 08.03.2020 22:12 # pistolero-lfc
    Короче я спать. Лемюрс чиркани адрес ему и угости пивасиком своего собрата
    Нахуй ваевать, лучше делайте этот мир добрее

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  19. ibe 08.03.2020 22:08 # ibe
    ехехе стрелка намечается. Лемарс пили видосик

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  20. pistolero-lfc 08.03.2020 22:02 # pistolero-lfc
    2 друга, 2 врага
    2 победы, Одна цель
    С победой Манкунианцы.
    Ливерпуль празднует вместе с вами!!!

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