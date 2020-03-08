"Юнайтед" снова выиграл дерби Манчестера

"Манчестер Юнайтед" впервые после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию сделал дубль против "Манчестер Сити" в течение одного сезона Премьер-Лиги, обыграв своих соседей и дома — 2:0.

Относительно победы 0:3 над "Дерби" в Кубке Англии в стартовом составе "красных дьяволов" уцелели только Виктор Линделеф, Фред и Бруну Фернандеш. Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака вышли с первых минут, несмотря на недавние проблемы со здоровьем.



Полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне так и не залечил спину к субботе. Пару центральных защитников составили Николас Отаменди и Фернандиньо, а Фил Фоден вышел в середину поля.



"Сити" имел значительное преимущество по владению мячом в начале матча и первый момент создал на 10-й минуте. Рахим Стерлинг с места пробил из пределов штрафной, но Давид Де Хеа без особых проблем отвел угрозу от своих ворот.



В целом игра была довольно осторожной. "Горожане" делали ставку на контроль мяча, тогда как их соперник пытался контратаковать, и на 16-й минуте у "Юнайтед" это получилось — Даниэль Джеймс вышел на удар по правому краю штрафной после передачи Бруну Фернандеша, но Эдерсон легко остановил мяч.



На 28-й минуте Антони Мартиаль ловко проскочил мимо Фернандиньо и вошел в штрафную с левого фланга. Француз решил не делиться с партнерами, находившимися в более выгодных позициях, и пробил сам — Эдерсон даже не напрягся.



Впрочем, спустя пару минут Мартиаль исправился. Фернандеш хитро разыграл штрафной, перекинув мяч через защитников, а Антони пробил в ближний угол зазевавшегося Эдерсонса — 1:0.



Гол придал "дьяволам" уверенности. В остатке тайма "Сити" ничего не показал в атаке, но был вынужден много трудиться в обороне. Однажды Фред упал в штрафной "горожан", но лишь получил от рефери Майка Дина желтую карточку за симуляцию.



Второй тайм начался с того, что Серхио Агуэро реализовал выход один на один, однако ответный гол не был засчитан системой VAR — офсайд.



В ответной атаке Эдерсон допустил техническую ошибку при игре ногами и был вынужден броситься в подкат, чтобы не пустить Мартиаля к мячу. Антони не только не получил мяча, но и врезался в штангу, с трудом продолжив матч.



Во втором тайме гости, конечно, владели инициативой, тогда как хозяева явно играли на удержание, изредка огрызаясь. У "Сити" были и удары, и моменты, однако Давид Де Хеа со своими защитниками справлялись.



Концовка матча получилась на удивление спокойной для "дьяволов". Финальный штурм "горожанам" не удался. А буквально на последних секундах появившийся на замену Скотт Мактоминей забросил мяч в пустые ворота после ошибки Эдерсона со вводом снаряду в игру — 2:0.



Учитывая турнирную ситуацию, "Юнайтед", конечно, больше нуждался в победе, чем "Сити". Нельзя, что "красные дьяволы" вчистую переиграли соперника или гораздо больше заслуживали победу, однако удача была на их стороне.



"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче