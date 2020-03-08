Жиру: "Сделал все возможное, чтобы уйти из "Челси"

Оливье Жиру Нападающий Оливье Жиру признался, что он сделал все возможное, чтобы покинуть "Челси" в зимнее трансферное окно.

До января Жиру мог похвастать лишь двумя появлениями в стартовом составе "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги. Продажа Оливье выглядела неизбежной, особенно в свете истекающего в июне контракта.

По словам 33-летнего француза, в последние недели закрепившегося в стартовом составе "Челси", его отъезд не случился только потому, что "синие" не позволили ему этого сделать.

"После шести сложных месяцев я видел себя где-нибудь еще. Я сделал все возможное, чтобы уйти — это правда".

"Интер" был моим приоритетом, а также я контактировал с "Лацио" и "Тоттенхэмом". Однако так сложились обстоятельства, что "Челси" заблокировал мой уход. Это было не мое решение", — сообщил Жиру Telefoot.


Метки Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2020 21:00

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  1. melwood-lfc 08.03.2020 21:03 # melwood-lfc
    еблан, кто тебя заставлял переходить в клуб, где ты изначально не рассматривался как мейн форвард

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