"Саутгемптон" выставлен на продажу

Владелец "Саутгемптона" Гао Чжишен выставил свой клуб на продажу по цене в 250 миллионов фунтов.

Гао стал хозяином на "Сент-Мэри" менее трех лет назад, однако заработать на клубе, который заслужил репутацию поставщика талантов для грандов Премьер-Лиги, не смог.



Кроме того, как утверждает The Times, у "Саугемптона" не все в порядке с финансами, и теперь Гао готов продать клуб по той же цене, за которую покупал его у Катарины Либхерр.



Ральф Хазенхюттль — уже третий главный тренер команды при Гао, однако все это время "Саутгемптон" неизменно сражается за выживание в Премьер-Лиге. Китайский бизнесмен предпочитает избавиться от своего актива, пока "святые" не вылетели в Чемпиошип — после этого вернуть свои инвестиции ему бы уже не удалось.