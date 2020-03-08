"Саутгемптон" выставлен на продажу
Владелец "Саутгемптона" Гао Чжишен выставил свой клуб на продажу по цене в 250 миллионов фунтов.
Гао стал хозяином на "Сент-Мэри" менее трех лет назад, однако заработать на клубе, который заслужил репутацию поставщика талантов для грандов Премьер-Лиги, не смог.
Кроме того, как утверждает The Times, у "Саугемптона" не все в порядке с финансами, и теперь Гао готов продать клуб по той же цене, за которую покупал его у Катарины Либхерр.
Ральф Хазенхюттль — уже третий главный тренер команды при Гао, однако все это время "Саутгемптон" неизменно сражается за выживание в Премьер-Лиге. Китайский бизнесмен предпочитает избавиться от своего актива, пока "святые" не вылетели в Чемпиошип — после этого вернуть свои инвестиции ему бы уже не удалось.
08.03.2020 20:00
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чмошник ебанный. хотел на фарме навариться, в итоге угробил клуб
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