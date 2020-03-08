"Саутгемптон" выставлен на продажу

Гао Чжишен Владелец "Саутгемптона" Гао Чжишен выставил свой клуб на продажу по цене в 250 миллионов фунтов.

Гао стал хозяином на "Сент-Мэри" менее трех лет назад, однако заработать на клубе, который заслужил репутацию поставщика талантов для грандов Премьер-Лиги, не смог.

Кроме того, как утверждает The Times, у "Саугемптона" не все в порядке с финансами, и теперь Гао готов продать клуб по той же цене, за которую покупал его у Катарины Либхерр.

Ральф Хазенхюттль — уже третий главный тренер команды при Гао, однако все это время "Саутгемптон" неизменно сражается за выживание в Премьер-Лиге. Китайский бизнесмен предпочитает избавиться от своего актива, пока "святые" не вылетели в Чемпиошип — после этого вернуть свои инвестиции ему бы уже не удалось.


Метки Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2020 20:00

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  1. ars-lover 08.03.2020 21:01 # ars-lover
    чмошник ебанный. хотел на фарме навариться, в итоге угробил клуб

    (ответить)

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