"Челси" сокрушил "Эвертон"
"Челси" в доминирующей манере разобрался с "Эвертоном", огорчив мерсисайдскую команду четырьмя безответными голами.
Относительно ничьи 2:2 с "Борнмутом" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард произвел шесть перестановок в старте своей команде, доверившись Кепе Аррисабалаге, Антонио Рюдигеру, Курту Зума, Билли Гилмору, Россу Баркли и Виллиану.
Наставник "ириски" Карло Анчелотти ответил тремя изменениями, бросив в бой Люку Диня, Джибриля Сидибе и Бернарда.
Первый опасный момент в матче случился на седьмой минуте, когда у Виллиана неожиданно прошла передача с правого фланга через половину штрафной площади до Мейсона Маунта, который пробил в касание, однако голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд совершил блестящий сейв.
Спустя семь минут Маунт вновь оказался на ударной позиции, получив короткую передачу с левого края штрафной от Педро. Мейсон резко развернулся и пробил низом — 1:0.
Гости не подавали признаков жизни, и "Челси" воспользовался этой беспомощностью соперника, удвоив счет на 21-й минуте. Баркли сделал передачу за спину Майклу Кину, благодаря чему Педро выскочил один на один — 1:1.
Свою первую серьезную атаку "ириски" провели только на 26-й минуте, когда Ришарлисон обокрал Зума и отправил в прорыв Доминика Калверт-Левина. Нападающий вошел в штрафную, но не смог должным образом подсечь мяч перед Кепой.
Этим моментом гости в первом тайме и ограничились. Вплоть до перерыва "синие" контролировали игру, но при этом не напрягались.
А вот в начале второго тайма "ириски" окончательно рассыпались. Сперва Виллиан безо всякого сопротивления нанес удар с подступов к штрафной в притирку со штангой — 3:0. Затем Виллиан навесил во вратарскую, а Оливье Жиру никто не помешал ногой переправить мяч в сетку — 4:0.
На 57-й минуте "Эвертон" оказался в шаге от пятого пропущенного гола. Быструю атаку хозяев завершал Педро, но с его ударом из пределов штрафной справился Пикфорд.
В заключительные полчаса "ириски" наиграли лишь на один удар в створ, но легко могли пропустить еще — "синие" пожалели своего соперника.
Несмотря на обилие кадровых проблем, "Челси" одержал сверхубедительную победу. "Эвертон" был совсем непохож на себя в период работы Анчелотти, отдав три очка без боя.
"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче
08.03.2020 18:55
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Последние комментарии:
просто 20 человек в штрафной скума
ну какой же топовый этот мончэздэр
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какого куя баба комментит футбол 6ля) пздц
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Глор муму Алхазов так рад победе скама, что не различает Байи и Игало.
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пидарас убери уильямса выпускай байи
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сегодня интер побеждает юве и кароч лацио чемпион!
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Не вижу причин париться по поводу мю. У Челси и Сити эти бомжи выиграть горазд, но ничего, дальше снова пойдут Уотфорды и Борнмуты, там мю уж точно на очки рассчитывать не придется.
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Не понимаю Почтурика...Твой клуб в кризисе и в статусе середняка с физруком, так потерпи будь мужиком - пройти с клубом черную полосу, тоже важно для стажа боления.
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изучайте процессы, а не глотайте куи
мончэздэр сверхахуенный в своей штрафной
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Такими темпами Фернандеш разочаруется в МЮ. Пришел тащить, голевые раздает, а ему сегодня в выгодном положении сначала Марсиаль, потом Джеймс не дали просто по крысиному.
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Джеймс даун
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БАРОНЕССЫ!!!
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Короли сейчас очень дерьмово играют. Не верю даже в ничью уже
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БАРОНЕССЫ!!!
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В который раз убеждаюсь, что с Алжира и Египта самые тупые бегунки в футболе.
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как же хорош манчездэр петушайтед!!!!
без потери качества 10 игроков в своей штрафной, хочешь туда опуститься игало, хочешь мата, хочешь рэшфорд, абсолютно без потери качества
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Почему пинсы так агрятся на великий Ливерпуль?
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долбоящеры пишут какой мю классный)))))
ебанаты, а че сделал мю в этом матче кроме как забить гол с шарового штрафного?
классика матчей мю против норм команд? Сели в оборону, а в атаке как получится
оооООО какой великий манчоздер петухайтед
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начали раскатывать Пенальтед. Держаться олеги
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Привет собаки,ливерпук говно без анбитона
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Комментаторы сравнивают Фернандеша с КдБ, что с ними не так?
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