"Челси" сокрушил "Эвертон"

"Челси" в доминирующей манере разобрался с "Эвертоном", огорчив мерсисайдскую команду четырьмя безответными голами.

Относительно ничьи 2:2 с "Борнмутом" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард произвел шесть перестановок в старте своей команде, доверившись Кепе Аррисабалаге, Антонио Рюдигеру, Курту Зума, Билли Гилмору, Россу Баркли и Виллиану.



Наставник "ириски" Карло Анчелотти ответил тремя изменениями, бросив в бой Люку Диня, Джибриля Сидибе и Бернарда.



Первый опасный момент в матче случился на седьмой минуте, когда у Виллиана неожиданно прошла передача с правого фланга через половину штрафной площади до Мейсона Маунта, который пробил в касание, однако голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд совершил блестящий сейв.



Спустя семь минут Маунт вновь оказался на ударной позиции, получив короткую передачу с левого края штрафной от Педро. Мейсон резко развернулся и пробил низом — 1:0.



Гости не подавали признаков жизни, и "Челси" воспользовался этой беспомощностью соперника, удвоив счет на 21-й минуте. Баркли сделал передачу за спину Майклу Кину, благодаря чему Педро выскочил один на один — 1:1.



Свою первую серьезную атаку "ириски" провели только на 26-й минуте, когда Ришарлисон обокрал Зума и отправил в прорыв Доминика Калверт-Левина. Нападающий вошел в штрафную, но не смог должным образом подсечь мяч перед Кепой.



Этим моментом гости в первом тайме и ограничились. Вплоть до перерыва "синие" контролировали игру, но при этом не напрягались.



А вот в начале второго тайма "ириски" окончательно рассыпались. Сперва Виллиан безо всякого сопротивления нанес удар с подступов к штрафной в притирку со штангой — 3:0. Затем Виллиан навесил во вратарскую, а Оливье Жиру никто не помешал ногой переправить мяч в сетку — 4:0.



На 57-й минуте "Эвертон" оказался в шаге от пятого пропущенного гола. Быструю атаку хозяев завершал Педро, но с его ударом из пределов штрафной справился Пикфорд.



В заключительные полчаса "ириски" наиграли лишь на один удар в створ, но легко могли пропустить еще — "синие" пожалели своего соперника.



Несмотря на обилие кадровых проблем, "Челси" одержал сверхубедительную победу. "Эвертон" был совсем непохож на себя в период работы Анчелотти, отдав три очка без боя.



"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче