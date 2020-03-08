"Челси" сокрушил "Эвертон"

Виллиан "Челси" в доминирующей манере разобрался с "Эвертоном", огорчив мерсисайдскую команду четырьмя безответными голами.

Относительно ничьи 2:2 с "Борнмутом" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард произвел шесть перестановок в старте своей команде, доверившись Кепе Аррисабалаге, Антонио Рюдигеру, Курту Зума, Билли Гилмору, Россу Баркли и Виллиану.

Наставник "ириски" Карло Анчелотти ответил тремя изменениями, бросив в бой Люку Диня, Джибриля Сидибе и Бернарда.

Первый опасный момент в матче случился на седьмой минуте, когда у Виллиана неожиданно прошла передача с правого фланга через половину штрафной площади до Мейсона Маунта, который пробил в касание, однако голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд совершил блестящий сейв.

Спустя семь минут Маунт вновь оказался на ударной позиции, получив короткую передачу с левого края штрафной от Педро. Мейсон резко развернулся и пробил низом — 1:0.

Гости не подавали признаков жизни, и "Челси" воспользовался этой беспомощностью соперника, удвоив счет на 21-й минуте. Баркли сделал передачу за спину Майклу Кину, благодаря чему Педро выскочил один на один — 1:1.

Свою первую серьезную атаку "ириски" провели только на 26-й минуте, когда Ришарлисон обокрал Зума и отправил в прорыв Доминика Калверт-Левина. Нападающий вошел в штрафную, но не смог должным образом подсечь мяч перед Кепой.

Этим моментом гости в первом тайме и ограничились. Вплоть до перерыва "синие" контролировали игру, но при этом не напрягались.

А вот в начале второго тайма "ириски" окончательно рассыпались. Сперва Виллиан безо всякого сопротивления нанес удар с подступов к штрафной в притирку со штангой — 3:0. Затем Виллиан навесил во вратарскую, а Оливье Жиру никто не помешал ногой переправить мяч в сетку — 4:0.

На 57-й минуте "Эвертон" оказался в шаге от пятого пропущенного гола. Быструю атаку хозяев завершал Педро, но с его ударом из пределов штрафной справился Пикфорд.

В заключительные полчаса "ириски" наиграли лишь на один удар в створ, но легко могли пропустить еще — "синие" пожалели своего соперника.

Несмотря на обилие кадровых проблем, "Челси" одержал сверхубедительную победу. "Эвертон" был совсем непохож на себя в период работы Анчелотти, отдав три очка без боя.

"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2020 18:55

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 08.03.2020 21:07 # thegodfather
    просто 20 человек в штрафной скума
    ну какой же топовый этот мончэздэр

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  2. wengerrrro 08.03.2020 21:06 # wengerrrro
    какого куя баба комментит футбол 6ля) пздц

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  3. slash-lfc 08.03.2020 21:06 # slash-lfc
    Глор муму Алхазов так рад победе скама, что не различает Байи и Игало.

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  4. faramir 08.03.2020 21:04 # faramir
    пидарас убери уильямса выпускай байи

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  5. thegodfather 08.03.2020 21:03 # thegodfather
    сегодня интер побеждает юве и кароч лацио чемпион!

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  6. ry-l 08.03.2020 21:03 # ry-l
    Не вижу причин париться по поводу мю. У Челси и Сити эти бомжи выиграть горазд, но ничего, дальше снова пойдут Уотфорды и Борнмуты, там мю уж точно на очки рассчитывать не придется.

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  7. skychnie-oboi 08.03.2020 21:01 # skychnie-oboi
    Не понимаю Почтурика...Твой клуб в кризисе и в статусе середняка с физруком, так потерпи будь мужиком - пройти с клубом черную полосу, тоже важно для стажа боления.

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  8. thegodfather 08.03.2020 21:00 # thegodfather
    изучайте процессы, а не глотайте куи
    мончэздэр сверхахуенный в своей штрафной

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  9. dragonishka 08.03.2020 21:00 # dragonishka
    Такими темпами Фернандеш разочаруется в МЮ. Пришел тащить, голевые раздает, а ему сегодня в выгодном положении сначала Марсиаль, потом Джеймс не дали просто по крысиному.

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  10. pistolero-lfc 08.03.2020 20:58 # pistolero-lfc
    Джеймс даун

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  11. novenkiy-lfc 08.03.2020 20:57 # novenkiy-lfc
    БАРОНЕССЫ!!!

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  12. toha-bludsikir 08.03.2020 20:57 # toha-bludsikir
    Короли сейчас очень дерьмово играют. Не верю даже в ничью уже

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  13. electric 08.03.2020 20:57 # electric
    БАРОНЕССЫ!!!

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  14. ry-l 08.03.2020 20:57 # ry-l
    В который раз убеждаюсь, что с Алжира и Египта самые тупые бегунки в футболе.

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  15. thegodfather 08.03.2020 20:57 # thegodfather
    как же хорош манчездэр петушайтед!!!!
    без потери качества 10 игроков в своей штрафной, хочешь туда опуститься игало, хочешь мата, хочешь рэшфорд, абсолютно без потери качества

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  16. alcoholnarco 08.03.2020 20:55 # alcoholnarco
    Почему пинсы так агрятся на великий Ливерпуль?

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  17. thegodfather 08.03.2020 20:53 # thegodfather
    долбоящеры пишут какой мю классный)))))
    ебанаты, а че сделал мю в этом матче кроме как забить гол с шарового штрафного?
    классика матчей мю против норм команд? Сели в оборону, а в атаке как получится


    оооООО какой великий манчоздер петухайтед

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  18. ibe 08.03.2020 20:53 # ibe
    начали раскатывать Пенальтед. Держаться олеги

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  19. iiroquez 08.03.2020 20:46 # iiroquez
    Привет собаки,ливерпук говно без анбитона

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  20. cristean2 08.03.2020 20:40 # cristean2
    Комментаторы сравнивают Фернандеша с КдБ, что с ними не так?

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