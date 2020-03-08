Гвардиола удивлен отрывом "Сити" от МЮ в последние годы

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола удивлен, какое преимущество имеет его команда над "Манчестер Юнайтед" в последние годы.

Когда Гвардиола прибыл в "Сити" летом 2016, предыдущий сезон Премьер-Лиги — 2015/16 — "горожане" и "красные дьяволы" завершили с равным количеством очков.



В трех последующих сезонах "Сити" планомерно увеличивал свой отрыв от соседей по Манчестеру на финише — девять, 19 и, наконец, 32 очка.



В преддверии очного матча на "Олд Траффорд" подопечные Гвардиолы опережают "Юнайтед" на 15 баллов, и Хосеп находит это странным.



"Я никогда не ожидал, что в эти три-четыре года между нами и "Юнайтед" будет такой разрыв".



"У меня нет сомнений насчет уровня "Юнайтед", и я ценю их главного тренера. Он делает свою работу исключительным образом".



"Юнайтед" трудится над тем, чтобы прибавить и приблизиться к командам выше их, но "Манчестер Сити" тоже хочет стать лучше, и вы сами видите дистанцию между нами", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.