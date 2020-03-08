Стерлинг обещает сделать "очень больно" "Ливерпулю"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг пообещал "Ливерпулю" сделать "очень больно", если "красные" все-таки выиграют Премьер-Лигу в это сезоне.
В преддверии воскресных матчей "Ливерпуль" имеет 25 очков преимущества над "горожанами" и нуждается еще в трех победах для своего первого с 1990 года чемпионского титула.
Стерлинг ожидает, что чемпионство "Ливерпуля" станет мощным раздражителем для "Сити", и следующий сезон сложится иначе.
"Мы выиграли лигу два раза подряд. "Ливерпуль" только движется к победе в данный момент".
"Но я практически уверен, что после окончания сезона наши парни отдохнут и вернутся, чтобы сделать очень больно, если "Ливерпуль все-таки выиграет лигу. Уверен, мы будем бороться за титул в следующем сезоне. Наша реакция будем огромной", — цитирует Стерлинга Daily Mail.
08.03.2020 17:00
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Последние комментарии:
Нормально так тут портовые хуесосы горят
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хоспади..это похоже на слова обиженного 10 летнего подростка дауна о том что его пласмассавая машинка больше чем у более взрослых и умных детей..типичный пример чёрного дурочка без образования и воспитания чья мамка мыла туалеты и заодно сосала там хуи что бы оплатить его занятия в академии шестьнольси. теперь это маленькое жадное говно разбогатев начинает угрожать)) выглядит это смешно и
нелепо))
0
0 финалов
0 ЛЧ
про АПЛ он вспомнил..хуесос
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Ублюдок не благодарный!!!! Ты стал футболистом в этой команде.... Крыса гнилая.....
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Укусит за член?
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после таких слов условному милнеру следует хорошенько сделать подкат, чтобы эта плаксивая негрила почувствовала что такое больно
чертила проводит слабый сезон, как же напомнить о себе?
1) обзывают негром
2) пригрозить ливерпулю
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Интересно будешь ли ты в составе Срити на след сезон, опасный поцык))
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Сучка продажная
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эта макака еще и разговаривать может
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Как они это собираются делать из лиги 1? Да еще и без лысого физрука.
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Типикал легенда портовых хуесосов)
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ну и ебала у него
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:D О да
Эхехехехехе
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Черные как обычно, много базарят и угражают, а потом почти всегда обсераются!
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