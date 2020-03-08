Стерлинг обещает сделать "очень больно" "Ливерпулю"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг пообещал "Ливерпулю" сделать "очень больно", если "красные" все-таки выиграют Премьер-Лигу в это сезоне.

В преддверии воскресных матчей "Ливерпуль" имеет 25 очков преимущества над "горожанами" и нуждается еще в трех победах для своего первого с 1990 года чемпионского титула.

Стерлинг ожидает, что чемпионство "Ливерпуля" станет мощным раздражителем для "Сити", и следующий сезон сложится иначе.

"Мы выиграли лигу два раза подряд. "Ливерпуль" только движется к победе в данный момент".

"Но я практически уверен, что после окончания сезона наши парни отдохнут и вернутся, чтобы сделать очень больно, если "Ливерпуль все-таки выиграет лигу. Уверен, мы будем бороться за титул в следующем сезоне. Наша реакция будем огромной", — цитирует Стерлинга Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2569

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Последние комментарии:




  1. scholes22 08.03.2020 18:46 # scholes22
    Нормально так тут портовые хуесосы горят

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  2. frisby 08.03.2020 18:41 # frisby
    хоспади..это похоже на слова обиженного 10 летнего подростка дауна о том что его пласмассавая машинка больше чем у более взрослых и умных детей..типичный пример чёрного дурочка без образования и воспитания чья мамка мыла туалеты и заодно сосала там хуи что бы оплатить его занятия в академии шестьнольси. теперь это маленькое жадное говно разбогатев начинает угрожать)) выглядит это смешно и
    нелепо))
    0
    0 финалов
    0 ЛЧ
    про АПЛ он вспомнил..хуесос

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  3. denired 08.03.2020 18:06 # denired
    Ублюдок не благодарный!!!! Ты стал футболистом в этой команде.... Крыса гнилая.....

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  4. dragonishka 08.03.2020 18:04 # dragonishka
    Укусит за член?

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  5. superperez101 08.03.2020 17:49 # superperez101
    после таких слов условному милнеру следует хорошенько сделать подкат, чтобы эта плаксивая негрила почувствовала что такое больно
    чертила проводит слабый сезон, как же напомнить о себе?
    1) обзывают негром
    2) пригрозить ливерпулю

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  6. slash-lfc 08.03.2020 17:46 # slash-lfc
    Интересно будешь ли ты в составе Срити на след сезон, опасный поцык))

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  7. seregaball 08.03.2020 17:42 # seregaball
    Сучка продажная

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  8. martingor 08.03.2020 17:24 # martingor
    эта макака еще и разговаривать может

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  9. xin 08.03.2020 17:14 # xin
    Как они это собираются делать из лиги 1? Да еще и без лысого физрука.

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  10. jirrort 08.03.2020 17:09 # jirrort
    Типикал легенда портовых хуесосов)

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  11. chr1s8rown 08.03.2020 17:09 # chr1s8rown
    ну и ебала у него

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  12. electric 08.03.2020 17:07 # electric
    :D О да
    Эхехехехехе

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  13. viva-5555 08.03.2020 17:05 # viva-5555
    Черные как обычно, много базарят и угражают, а потом почти всегда обсераются!

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