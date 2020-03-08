Стерлинг обещает сделать "очень больно" "Ливерпулю"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг пообещал "Ливерпулю" сделать "очень больно", если "красные" все-таки выиграют Премьер-Лигу в это сезоне.

В преддверии воскресных матчей "Ливерпуль" имеет 25 очков преимущества над "горожанами" и нуждается еще в трех победах для своего первого с 1990 года чемпионского титула.



Стерлинг ожидает, что чемпионство "Ливерпуля" станет мощным раздражителем для "Сити", и следующий сезон сложится иначе.



"Мы выиграли лигу два раза подряд. "Ливерпуль" только движется к победе в данный момент".



"Но я практически уверен, что после окончания сезона наши парни отдохнут и вернутся, чтобы сделать очень больно, если "Ливерпуль все-таки выиграет лигу. Уверен, мы будем бороться за титул в следующем сезоне. Наша реакция будем огромной", — цитирует Стерлинга Daily Mail.