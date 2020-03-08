Рюдигер: "Почувствовал себя обезьяной"

Защитник "Тоттенхэма" Антонио Рюдигер заявил, что "почувствовал себя обезьяной" во время расистского скандала в матче против "Тоттенхэма".

Напомним, после лондонского дерби 22 декабря Рюдигер пожаловался на расистские оскорбления с трибун "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", однако проведенное "шпорами" и полицией расследование не смогло обнаружить виноватых.



27-летний игрок сборной Германии с огромной горечью вспоминает о том матче и чувствует, что наделенные властью люди просто хотели замять скандал.



"Я спрашиваю себя: "Как так получилось, что никто из 60 тысяч людей на стадионе не заметил этого?" Потому что теперь я выгляжу лжецом. У меня такое ощущение, словно от меня ожидают, что я заткнусь. Но я говорю вам: этому не бывать".



"Я почувствовал себя не человеком, но животным. Обезьяной. Думаю, вы не переживали подобное и не можете себе представить, что я чувствовал. Против "Тоттенхэма" я ощущал себя невероятно одиноким", — сообщил Рюдигер Der Spiegel.