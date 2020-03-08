Рюдигер: "Почувствовал себя обезьяной"
Защитник "Тоттенхэма" Антонио Рюдигер заявил, что "почувствовал себя обезьяной" во время расистского скандала в матче против "Тоттенхэма".
Напомним, после лондонского дерби 22 декабря Рюдигер пожаловался на расистские оскорбления с трибун "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", однако проведенное "шпорами" и полицией расследование не смогло обнаружить виноватых.
27-летний игрок сборной Германии с огромной горечью вспоминает о том матче и чувствует, что наделенные властью люди просто хотели замять скандал.
"Я спрашиваю себя: "Как так получилось, что никто из 60 тысяч людей на стадионе не заметил этого?" Потому что теперь я выгляжу лжецом. У меня такое ощущение, словно от меня ожидают, что я заткнусь. Но я говорю вам: этому не бывать".
"Я почувствовал себя не человеком, но животным. Обезьяной. Думаю, вы не переживали подобное и не можете себе представить, что я чувствовал. Против "Тоттенхэма" я ощущал себя невероятно одиноким", — сообщил Рюдигер Der Spiegel.
08.03.2020 16:00
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Почему почувствовал?
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Обезъянка - легенда тотенхэма
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Чёр Челсо против Ло Челси?
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Рюдигер та ещё крыса ебаная, пёс бля, иди нахуй с этой планеты.
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Защитник Тоттенхэма?? далбаеб
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Защитник Тоттенхэма, в матче против Тоттенхэма. Да уж перед тем как публиковать, проверяйте что ли. Здесь не просто ошибка, а логическая и смысловая)))))))))))))))))))))))))))
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Как можно быть таким ранимым, когда прилетает по 200 фак офф, как только футболист приближается к бровке
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чисто пенс. На жалость давит как девочка маленькая
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