Рюдигер: "Почувствовал себя обезьяной"

Антонио Рюдигер Защитник "Тоттенхэма" Антонио Рюдигер заявил, что "почувствовал себя обезьяной" во время расистского скандала в матче против "Тоттенхэма".

Напомним, после лондонского дерби 22 декабря Рюдигер пожаловался на расистские оскорбления с трибун "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", однако проведенное "шпорами" и полицией расследование не смогло обнаружить виноватых.

27-летний игрок сборной Германии с огромной горечью вспоминает о том матче и чувствует, что наделенные властью люди просто хотели замять скандал.

"Я спрашиваю себя: "Как так получилось, что никто из 60 тысяч людей на стадионе не заметил этого?" Потому что теперь я выгляжу лжецом. У меня такое ощущение, словно от меня ожидают, что я заткнусь. Но я говорю вам: этому не бывать".

"Я почувствовал себя не человеком, но животным. Обезьяной. Думаю, вы не переживали подобное и не можете себе представить, что я чувствовал. Против "Тоттенхэма" я ощущал себя невероятно одиноким", — сообщил Рюдигер Der Spiegel.


Метки расизм, Рюдигер, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 532

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  1. yamateh 08.03.2020 16:36 # yamateh
    Почему почувствовал?

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  2. slava-man-utd 08.03.2020 16:32 # slava-man-utd
    Обезъянка - легенда тотенхэма

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  3. shearer1 08.03.2020 16:27 # shearer1
    Чёр Челсо против Ло Челси?

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  4. anabanana94 08.03.2020 16:23 # anabanana94
    Рюдигер та ещё крыса ебаная, пёс бля, иди нахуй с этой планеты.

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  5. scholes22 08.03.2020 16:16 # scholes22
    Защитник Тоттенхэма?? далбаеб

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  6. andre1986 08.03.2020 16:16 # andre1986
    Защитник Тоттенхэма, в матче против Тоттенхэма. Да уж перед тем как публиковать, проверяйте что ли. Здесь не просто ошибка, а логическая и смысловая)))))))))))))))))))))))))))

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  7. sunsstorm 08.03.2020 16:16 # sunsstorm
    Как можно быть таким ранимым, когда прилетает по 200 фак офф, как только футболист приближается к бровке

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  8. ibe 08.03.2020 16:02 # ibe
    чисто пенс. На жалость давит как девочка маленькая

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