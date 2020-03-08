Игало: "Я откладывал деньги со школьных обедов, чтобы посмотреть МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало рассказал, что в детстве откладывал деньги, которые ему родители давали на школьные обеды, чтобы посмотреть матчи "красных дьяволов".

Присоединившись к "Юнайтед" в январе, Игало первым делом признался, что является большим фанатом клуба с "Олд Траффорд", и это не пустые слова.



Будучи нигерийским мальчиком, Одион восхищался победоносной игрой команды сэра Алекса Фергюсона и мечтал однажды сам сыграть за "Юнайтед".



"Я знаю, что многие футболисты, переходя в другую команду, говорят, что это команда их мечты. Я с уважением отношусь к этому, но мой случай другой".



"Каждый, кто знает меня с молодых лет, знает, что я и мои братья и сестры поддерживали "Манчестер Юнайтед". Мы даже платили деньги, чтобы посмотреть "Манчестер Юнайтед". В Нигерии берут плату за спортивные каналы, и не каждый может себе это позволить. Мои родители не могли себе это позволить, поэтому мы платили за посещение киноцентра, где показывали матчи "Манчестер Юнайтед".



"Я вырос в Айегунле. Это практически гетто, и там было очень сложно. Когда приближался уикенд, каждый испытывал воодушевление, потому что хотел посмотреть игру "Манчестер Юнайтед".



"Ты начинал копить деньги, которые тебе давали на школьные обеды. Ты экономил их по чуть-чуть, и когда наступал уикенд, каждый был наготове".



"Предварительно постирав форму, ты надевал ее и отправлялся в киноцентр, а там творилось безумие. Другие фанаты желали "Манчестер Юнайтед" проиграть, но ты, будучи фанатом "Манчестер Юнайтед", хотел их победы, поэтому все спорили и кричали".



"В маленьком помещении собиралось по 200 людей. Порой можно было прийти и увидеть 500 людей. Даже заплатив, порой тебе приходилось смотреть игру стоя. Там был большой экран и маленький экран, и по ним показывали футбол".



"В то время "Манчестер Юнайтед" был лучшей командой в Англии. Они выигрывали каждый матч, каждый сезон брали титул Премьер-Лиги, и там был сэр Алекс Фергюсон. Каждый хотел ассоциировать себя с командой, которая побеждает, и я не был исключеним. Я был очень молод в то время, и с тех пор болею за "Юнайтед", — цитирует Игало Sky Sports.