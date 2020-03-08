Гвардиола защищает трансферную политику "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту трансферной политики своего клуба.

"Горожан" часто обвиняют в том, что своих успехов в последнее десятилетие они добились только благодаря деньгам.



Однако в топ-20 самых дорогих трансферов мира нет ни одного, проведенного "Сити". Покупки "горожан" меркнут даже в сравнении с их соседями из "Манчестер Юнайтед", которые, например, крупно потратились на Поля Погба (89 миллионов фунтов), Харри Магуайра (80 млн. фунтов) и Ромелу Лукаку (75 млн. фунтов).



Гвардиола обещает, что его клуб останется верен себе, но не может исключать, что однажды и "Сити" потратит 80-100 млн. фунтов на одного игрока.



"Я не знаю, это зависит от клуба. Если говорить о самых дорогих трансфера мира, то мы где-то на 23-м или 24-м месте в рейтинге, но у клуба все равно плохая репутация в этом отношении".



"Они говорят: "Сити" только и делает, что тратит деньги". Но это, конечно, неправда. Просто посмотрите на цифры".



"Может быть, однажды это случится. Может быть, нет. Важно покупать хороших игроков, которые хорошо подходят для футбола, в который ты хочешь играть".



"Важно учитывать всю информацию насчет игрока, чтобы снизить неопределенность, связанную с переходом игрока в новый клуб".



"Пока что "Манчестер Сити" не тратил такого рода денег, но в будущем это, возможно, случится. Прямо сейчас я не знаю", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.