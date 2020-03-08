Сульшер хочет, чтобы "Юнайтед" приблизился к "Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что хочет снова сделать свой клуб доминирующей силой в городе и приблизиться к своим соседям в Премьер-Лиге.

Последний раз "красным дьяволам" удавалось дважды обыграть "горожан" в течение одного сезона Премьер-Лиги еще в 2010 году, когда победные голы забивали Майкл Оуэн и Пол Скоулз.



Ранее в этом сезоне Премьер-Лиги "Юнайтед" отпраздновал победу 1:2 на "Этихад", поэтому в преддверии воскресного дерби на "Олд Траффорд" находится на пороге своего рода исторического достижения.



Однако Сульшер хочет не просто сделать дубль в очных встречах с "Сити", а снова стать прямым конкурентом для "горожан", которые уверенно занимают второе место в Премьер-Лиге.



"Это не самая приятная статистика. Один из наших вызовов — сократить это отставание от них, а также выиграть больше очных матчей против них".



"Конечно, каждый матч против "Сити" имеет огромное значение. Но я думаю, мы уже показали, что может соперничать с ними в отдельно взятый день. И я думаю, учитывая то, как мы строим свою команду, мы обретем эту стабильность. Это позволит нам претендовать на трофеи и сократить отставание от них в таблице".



"Мне проще говорить об этом, потому что мы не проигрываем уже девять матчей кряду. Однако я постоянно вижу прогресс".



"Теперь, в том числе благодаря нашим приобретениям, мы начинаем приобретать законченный облик. Мы знаем, что в начале сезона мы порой не оправдывали ожиданий и порой не добивались результатов, которых заслуживала наша игра".



"Мы становимся лучше, однако мы не теряем почву под ногами из-за того, что поднялись на пятое место. Также мы не теряем почву под ногами из-за девятиматчевой серии без поражений".



"Прежде это было нормой для этого клуба и должно быть нормой снова, что ты подолгу избегаешь поражений", — цитирует Сульшера Daily Mirror.