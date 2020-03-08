Племянник Усманова стал директором женской команды "Эвертона"

Бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов продолжает укреплять свои связи с "Эвертоном", назначив своего племянника директором женской команды "ирисок".

Напомним, в январе Усманов стал спонсором нового стадиона "Эвертона", строительство которого даже не началось. Алишер будет платить мерсисайдскому клубу 30 миллионов фунтов ежегодно за право переименования арены.



Кроме того, компания Усманова USM Holdings еще с 2017 года является коммерческим партнером "Эвертона" — "ириски" даже добавили приставку "USM" к названию своей тренировочной базы в Финч Фарм.



А теперь, как сообщает The Telegraph, Сарвар Исмаилов, родственник Усманова, получил ключевой пост в женской команде "Эвертона".



Назначение племянника Алишера совпало с решением боссов "Эвертона" значительно увеличить финансирование женской команды, чтобы побороться за победу в Суперлиге.