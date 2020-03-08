Племянник Усманова стал директором женской команды "Эвертона"

Алишер Усманов Бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов продолжает укреплять свои связи с "Эвертоном", назначив своего племянника директором женской команды "ирисок".

Напомним, в январе Усманов стал спонсором нового стадиона "Эвертона", строительство которого даже не началось. Алишер будет платить мерсисайдскому клубу 30 миллионов фунтов ежегодно за право переименования арены.

Кроме того, компания Усманова USM Holdings еще с 2017 года является коммерческим партнером "Эвертона" — "ириски" даже добавили приставку "USM" к названию своей тренировочной базы в Финч Фарм.

А теперь, как сообщает The Telegraph, Сарвар Исмаилов, родственник Усманова, получил ключевой пост в женской команде "Эвертона".

Назначение племянника Алишера совпало с решением боссов "Эвертона" значительно увеличить финансирование женской команды, чтобы побороться за победу в Суперлиге.


Метки Усманов, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2020 12:00

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  1. rah 08.03.2020 14:04 # rah
    вагонами бабки пиздил, хуесос

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  2. martingor 08.03.2020 12:06 # martingor
    то абрамки то усманки куда катится Англия

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  3. liverbro 08.03.2020 12:05 # liverbro
    Жирный коррупционный ублюдок

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  4. wengerrrro 08.03.2020 12:00 # wengerrrro
    Че-то легко Генри продал клуб

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