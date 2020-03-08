Гвардиола хотел бы, чтобы Рэшфорд сыграл в дерби

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предпочел бы, чтобы нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд сыграл в дерби.

За свою карьеру Рэшфорд забил четыре гола в ворота "Сити", включая два в этом сезоне, однако воскресное дерби на "Олд Траффорд" Маркус пропускает из-за серьезной травмы спины.



Потеря Рэшфорда стала большим ударом по атакующей мощи "красных дьяволов", ведь 22-летний англичанин является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. Даже Гвардиола предпочел бы, чтобы в воскресенье Маркус был в строю.



"С первого дня, как я стал тренером, я всегда говорю, что мне нравится играть, когда соперник выставляет против меня свой сильнейший состав".



"Я бы бы счастлив, если бы Эден Азар сыграл против нас на "Бернабеу". Мне не нравится видеть, что Рэшфорд вне игры или Харри Кейн не играет за "Тоттенхэм". Я предпочитаю противостоять игрокам топ-уровня и всем доступным игрокам".



"Отсутствие Рэшфорда — это не есть хорошо для "Юнайтед" и для национальной команды. Надеюсь, он восстановится как можно скорее. Я бы предпочел, чтобы он сыграл за них завтра", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.