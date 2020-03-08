Абрахэм отклонил предложение "Челси" о новом контракте
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм отклонил предложение своего клуба о новом контракте.
В этом сезоне Абрахэм пользуется безусловным доверием со стороны главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, что позволило ему закрепиться в качестве основного нападающего команды и забить 15 голов.
Кроме того, 22-летний Абрахэм является серьезным претендентом на место в заявке сборной Англии на Евро-2020. Учитывая все это, Тэмми хочет, чтобы новый контракт соответствовал его изменившемуся статусу.
Как сообщает Daily Mirror, Абрахэм надеется стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси". Ориентиром для Тэмми является юный Хадсон-Одои, который в сентябре выбил для себя новую сделку с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю.
Свежее предложение "синих" о продлении сотрудничества не устроило Абрахэма, поэтому Тэмми ответил отказом и теперь ждет новых условий. От действующего же контракта игрока остается еще два полных года.
08.03.2020 10:00
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Последние комментарии:
все срут ирисками на пенсов
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Просто ссыт на челсипрайд
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Все правильно, если ХДО получает 180К отдав пару ассистов и проведя почти весь сезон на скамейке, то Тэмми - самый забивной и титулованный школяр в стане синих явно должен получать больше.
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Сами виноваты:
"Ориентиром для Тэмми является юный Хадсон-Одои, который в сентябре выбил для себя новую сделку с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю"
Нужно было сливать это обгоревшее дерьмо, когда на него был спрос. Теперь любой эбрэхэм ориентируется на него.
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Ломбард рассказал молодым, как стать лигендай Щольсе, бросить клуб в ответственный момент.
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вот она молодежь Шолсе. Только за деньги гамают
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