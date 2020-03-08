Абрахэм отклонил предложение "Челси" о новом контракте

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм отклонил предложение своего клуба о новом контракте.

В этом сезоне Абрахэм пользуется безусловным доверием со стороны главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, что позволило ему закрепиться в качестве основного нападающего команды и забить 15 голов.



Кроме того, 22-летний Абрахэм является серьезным претендентом на место в заявке сборной Англии на Евро-2020. Учитывая все это, Тэмми хочет, чтобы новый контракт соответствовал его изменившемуся статусу.



Как сообщает Daily Mirror, Абрахэм надеется стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси". Ориентиром для Тэмми является юный Хадсон-Одои, который в сентябре выбил для себя новую сделку с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю.



Свежее предложение "синих" о продлении сотрудничества не устроило Абрахэма, поэтому Тэмми ответил отказом и теперь ждет новых условий. От действующего же контракта игрока остается еще два полных года.