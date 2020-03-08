"Челси" интересуется Дином Хендерсоном

"Челси" обратил внимание на голкипера "Шеффилд Юнайтед" Дина Хендерсона, правами на которого владеет "Манчестер Юнайтед".

Как известно, в последних матчах Премьер-Лиги ворота "синих" защищал 38-летний Вилли Кабальеро, заняв место растерявшего форму Кепы Аррисабалаги.



Как сообщает Daily Mirror, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пока не принял никаких решений насчет вратарской позиции на следующий сезон, однако возраст Кабальеро и нестабильность Кепы заставляют его быть на чеку.



При этом Лэмпард является большим поклонником Хендерсона, чья блестящая игра в воротах помогает "клинками" претендовать даже на место в зоне Лиги Чемпионов.



Дин, которому на следующей неделе исполняется 23, не уверен в своем будущем и не собирается возвращаться к "красным дьяволам", если те не смогут пообещать ему место в стартовом составе. В данный момент это выглядит маловероятным, если учесть, что Давид Де Хеа лишь в сентябре заключил новый контракт.



Утверждается, что грядущим летом "дьяволы" могут продать Хендерсона за 25 миллионов фунтов, и в этом может быть шанс для Лэмпарда, если Фрэнк твердо решит, что Кепа не годится на роль первого номера.