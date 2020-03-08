Матич согласовал новый контракт с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич согласовал со своим клубом новый контракт.

В первые месяцы этого сезона Матич почти не играл, и судьба 31-летнего серба в "Юнайтед" выглядела предрешенной. Однако с декабря ситуация резко изменилась, и Неманья ворвался в планы главного тренера Оле Гуннара Сульшера.



Предыдущий контракт Матича истекал уже в конце этого сезона, однако клуб и игрок договорились о продлении сотрудничества.



"Он останется здесь. Да, на 100 процентов. Мы договорились с ним, поэтому он останется", — приводит слова Сульшера Daily Mirror.



Издание предполагает, что речь идет не об опции продления действующего соглашения на 12 месяцев, а о совершенно новом двухлетнем контракте.



Добавим, что Матич сыграл 14 из 17 последних матчей "Юнайтед" и забил победный гол в дерби с "Манчестер Сити" в рамках Кубка Лиги в январе, прежде чем схлопотать удаление. Как раз с "горожанами" "дьяволы" и встречаются в воскресенье.