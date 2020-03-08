Моуриньо раскритиковал Ндомбеле

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо обрушился с критикой на своего полузащитника Танги Ндомбеле.

Прошлым летом "шпоры" приобрели Ндомбеле у "Лиона" за 65 миллионов фунтов. Танги очень тяжело привыкает к английскому футболу, часто травмируется и не играет регулярно.



В субботу "Тоттенхэм" был вынужден довольствоваться ничейным результатом против "Бернли" (1:1), причем Ндомбеле был заменен уже в перерыве.



В первом тайме "бордовые" доминировали над "шпорами" и Моуриньо быстро наше виноватого.



"В первом тайме у нас не было полузащиты. Конечно, я не имею ввиду Скиппа, потому что он 19-летний парень, который сыграл два часа за последние несколько дней. Я совершенно не критикую его".



"Однако я не собираюсь прятаться — я должен сказать, что он (Ндомбеле) имел достаточно времени, чтобы выйти на новый уровень".



"Знаю, Премьер-Лига — это сложно, и некоторым игрокам требуется много времени, чтобы адаптироваться к новой лиге. Однако игрок его потенциала должен давать нам больше, чем дает, особенно когда ты видишь, как играют Лукас, Ло Чельсо и им подобные. Я ожидал большего от него в первом тайме".



"Многим великолепным игрокам приходится сложно в их первый сезон в новой стране, и на то есть различные причины. Было множество примеров этого".



"Он игрок огромного таланта. Он должен знать, что должен играть гораздо лучше и что я не могу продолжать давать ему шансы играть, потому что команда гораздо важнее", — цитирует Моуриньо BBC.