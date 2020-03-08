29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Кевин Де Брюйне и Фред В воскресенье, 8 марта, двумя поединками продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция

Карло Анчелотти вернется на "Стэмфорд Бридж", чтобы противостоять Фрэнку Лэмпарду, который был его игроком, когда они вместе брали Премьер-Лигу и Кубок Англии. Неубедительная игра конкурентов позволяет "Челси" удерживать четвертое место, несмотря на собственные проблемы. "Эвертон" находится в восьми очках позади "синих" и может рассматривать этот выезд как отличную возможность приблизиться к топ-4. "Ириски" не одержали ни одной победы в 24 последних матчах Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" рискует недосчитаться сразу девяти игроков первой команды. Андрес Кристенсен и Виллиан под вопросом, Жоржиньо дисквалифицирован.

"Эвертон" потерял на пару матчей с мышечной травмой Шеймуса Коулмена. Люка Динь снова в строю.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция

На момент начала 29-го тура "Манчестер Юнайтед" был главной угрозой замыкавшему топ-4 "Челси". Воодушевленные Бруну Фернандешем "красные дьяволы" почувствовали, что им вполне по силам пробиться в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу. "Манчестер Сити" стремится лишь к тому, чтобы поскорее обеспечить себе второе место, что может показаться слабой мотивацией, однако речь идет о дерби, на который дополнительно настраиваться не нужно. "Юнайтед" рискует всего лишь во второй раз в своей истории проиграть четыре домашних матча против "горожан" с учетом всех соревнований.

Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр должен восстановиться к воскресенью, несмотря на полученную на тренировке травму лодыжки. Аарону Ван-Биссаке и и Даниэлю Джеймсу предстоит фитнес-тест. Аксель Туанзебе снова в порядке.

"Сити" предстоит оценить состояние полузащитника Кевина Де Брюйне, который пропустил матч Кубка Англии против "Шеффилд Уэнсдей" из-за проблем с плечом. Лерой Сане еще не готов вернуться в первую команду.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2020 06:00

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  1. chelsea88 08.03.2020 07:56 # chelsea88
    Сити чпокнет помойных.
    Челси проиграет Эвертону.

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  2. tigerpool 08.03.2020 07:20 # tigerpool
    Победа гостей на классе (к сожалению)

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  3. januzaj00 08.03.2020 06:59 # januzaj00
    Фернандеш гол + гп ждём

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  4. muaxaxaxa 08.03.2020 06:52 # muaxaxaxa
    Рот Моторотера

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  5. mototroller 08.03.2020 06:02 # mototroller
    Били Гилмор

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