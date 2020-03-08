29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 8 марта, двумя поединками продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция



Карло Анчелотти вернется на "Стэмфорд Бридж", чтобы противостоять Фрэнку Лэмпарду, который был его игроком, когда они вместе брали Премьер-Лигу и Кубок Англии. Неубедительная игра конкурентов позволяет "Челси" удерживать четвертое место, несмотря на собственные проблемы. "Эвертон" находится в восьми очках позади "синих" и может рассматривать этот выезд как отличную возможность приблизиться к топ-4. "Ириски" не одержали ни одной победы в 24 последних матчах Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".



"Челси" рискует недосчитаться сразу девяти игроков первой команды. Андрес Кристенсен и Виллиан под вопросом, Жоржиньо дисквалифицирован.



"Эвертон" потерял на пару матчей с мышечной травмой Шеймуса Коулмена. Люка Динь снова в строю.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



На момент начала 29-го тура "Манчестер Юнайтед" был главной угрозой замыкавшему топ-4 "Челси". Воодушевленные Бруну Фернандешем "красные дьяволы" почувствовали, что им вполне по силам пробиться в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу. "Манчестер Сити" стремится лишь к тому, чтобы поскорее обеспечить себе второе место, что может показаться слабой мотивацией, однако речь идет о дерби, на который дополнительно настраиваться не нужно. "Юнайтед" рискует всего лишь во второй раз в своей истории проиграть четыре домашних матча против "горожан" с учетом всех соревнований.



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр должен восстановиться к воскресенью, несмотря на полученную на тренировке травму лодыжки. Аарону Ван-Биссаке и и Даниэлю Джеймсу предстоит фитнес-тест. Аксель Туанзебе снова в порядке.



"Сити" предстоит оценить состояние полузащитника Кевина Де Брюйне, который пропустил матч Кубка Англии против "Шеффилд Уэнсдей" из-за проблем с плечом. Лерой Сане еще не готов вернуться в первую команду.