Робертсон и Хендерсон могут вернуться к "Атлетико"

Защитник Энди Робертсон и полузащитник Джордан Хендерсон могут вернуться к ответному матчу "Ливерпуля" против "Атлетико" в Лиге Чемпионов в ближайшую среду.

Робертсона и Хендерсона не оказалось в заявке "красных" на субботний матч Премьер-Лиги против "Борнмута". В случае с Джорданом это не стало сюрпризом — капитан команды получил травму задней поверхности бедра еще в первой встрече с "Атлетико" две недели назад.



Что касается Робертсона, то он пропустил победу 2:1 над "Борнмутом" исключительно в качестве меры предосторожности. Главный тренер Юрген Клопп рассчитывает на обоих своих лидеров в среду.



"Насколько я слышал, они должны быть в порядке, чтобы сыграть в среду. Задействуем ли мы их, я не знаю".



"С Роббо проблем нет. Он пропустил матч сегодня, чтобы точно ничего не случилось. Он завершил вчерашнюю тренировку и почувствовал какой-то дискомфорт, но затем это прошло".



"Насчет Хендо я не уверен прямо сейчас, но завтра он будет тренироваться. Если он будет выглядеть хорошо, я должен буду принять решение", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".