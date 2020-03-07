Артета: "Большие команды находят путь к победе"

После победы 1:0 над "Вест Хэмом" главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что побеждать при плохой игре — это качество, которое присуще большим командам.

В субботнем матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" "молотобойцы" имели больше опасных моментов, однако "канонирам" повезло не пропустить, как и повезло, что система VAR засчитала единственный гол Александра Лакасетта. Однако Артета указывает на то, что обычно везет сильнейшим.



"Моментами удача нам улыбалась, когда мы в ней нуждались. Однако так было потому, что мы обладаем очень хорошими в индивидуальном отношении игроками в обороне, которые иногда могут вынести мяч или совершить спасение".



"Я очень доволен результатом, потому что большие команды находят путь к победе, даже когда игра у них не идет. Очевидно, это был не наш лучший день в плане качества игры, но мы нашли путь к победе".



"От этого можно отталкиваться, это может быть уроком, и тебе гораздо приятнее искать позитив и негатив в своей игре, когда ты побеждаешь".



"Игроки демонстрируют сплоченность и стойкость, и это дает свои плоды. Это не дало плодов против "Олимпиакоса", но дало сегодня", — цитирует Артету Sky Sports.