Лакасетт: "Вест Хэм" заслуживал большего"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт признал, что его команда не наиграла на победу против "Вест Хэма", хотя и набрала три очка.

"Молотобойцы" определенно затмили своего соперника по количеству опасных моментов в субботнем дерби на "Эмирейтс", однако вышедший на замену во втором тайме Лакасетт принес "канонирам" минимальную победу.



Александр философски смотрит на то, что удача отвернулась от "Вест Хэма", а также радуется, что добавил головной боли своему главному тренеру Микелю Артете в плане выбора стартового состава.



"Я рад забивать за команду. Мы упорно работали. Это был тяжелый матч. Я счастлив".



"Они заслуживали большего, учитывая созданные ими моменты. Но таков футбол — иногда ты не получаешь того, что заслуживаешь".



"В этом и состоит моя работа — создавать головную боль для главного тренера. У меня есть сложности с попаданием в стартовый состав, но я был рад снова забить".



"Я знаю, что теперь должен снова хорошо сыграть в следующем матче", — сообщил Лакасетт BBC.