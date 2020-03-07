Лакасетт: "Вест Хэм" заслуживал большего"

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт признал, что его команда не наиграла на победу против "Вест Хэма", хотя и набрала три очка.

"Молотобойцы" определенно затмили своего соперника по количеству опасных моментов в субботнем дерби на "Эмирейтс", однако вышедший на замену во втором тайме Лакасетт принес "канонирам" минимальную победу.

Александр философски смотрит на то, что удача отвернулась от "Вест Хэма", а также радуется, что добавил головной боли своему главному тренеру Микелю Артете в плане выбора стартового состава.

"Я рад забивать за команду. Мы упорно работали. Это был тяжелый матч. Я счастлив".

"Они заслуживали большего, учитывая созданные ими моменты. Но таков футбол — иногда ты не получаешь того, что заслуживаешь".

"В этом и состоит моя работа — создавать головную боль для главного тренера. У меня есть сложности с попаданием в стартовый состав, но я был рад снова забить".

"Я знаю, что теперь должен снова хорошо сыграть в следующем матче", — сообщил Лакасетт BBC.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Лакасетт, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2020 22:00

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