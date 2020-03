Клопп жалеет, что отпраздновал гол перед лайнсменом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп жалеет, каким образом отпраздновал победный гол в матче против "Борнмута".

В субботу "красные" одержали волевую победу со счетом 2:1, пропустив первыми уже на девятой минуте. По мнению Клоппа, бригада арбитров не должна была засчитывать гол "Борнмута", потому что в ходе комбинации Каллум Уилсон толкнул Джо Гомеса.



Затаив обиду на арбитров, Юрген демонстративно отпраздновал победный гол Садио Мане перед лайнсменом — о чем теперь жалеет.



"Скажем так, я был в "хорошем" расположении духа".



"Что было, то было. Я не хотел этого, хочу ли я сейчас? Нет. Но в тот момент я просто не понимал, как они могли засчитать их гол (Уилсона)".



"Та ситуация говорит, что проблема с VAR остается. Дело не в самой системе, а в людях и правилах. Там был фол. Касание было достаточным, чтобы отстранить Джо от игры. Это фол, ничего кроме".



"Рефери не остановил игру, и они забили гол. Для этого и существует VAR. Пару недель назад VAR приняла тяжелые решения в двух разных матчах, "Тоттенхэма" и "Сити", но как можно было не разобраться здесь?" — цитирует Клоппа Sky Sports.





Wow. Klopp to the linesman after Liverpool take the lead. Feels the need to celebrate aggressively in the face of the linesman because Bournemouth’s goal wasn’t disallowed. pic.twitter.com/ACzORRPoq0