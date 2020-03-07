Клопп жалеет, что отпраздновал гол перед лайнсменом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп жалеет, каким образом отпраздновал победный гол в матче против "Борнмута".

В субботу "красные" одержали волевую победу со счетом 2:1, пропустив первыми уже на девятой минуте. По мнению Клоппа, бригада арбитров не должна была засчитывать гол "Борнмута", потому что в ходе комбинации Каллум Уилсон толкнул Джо Гомеса.



Затаив обиду на арбитров, Юрген демонстративно отпраздновал победный гол Садио Мане перед лайнсменом — о чем теперь жалеет.



"Скажем так, я был в "хорошем" расположении духа".



"Что было, то было. Я не хотел этого, хочу ли я сейчас? Нет. Но в тот момент я просто не понимал, как они могли засчитать их гол (Уилсона)".



"Та ситуация говорит, что проблема с VAR остается. Дело не в самой системе, а в людях и правилах. Там был фол. Касание было достаточным, чтобы отстранить Джо от игры. Это фол, ничего кроме".



"Рефери не остановил игру, и они забили гол. Для этого и существует VAR. Пару недель назад VAR приняла тяжелые решения в двух разных матчах, "Тоттенхэма" и "Сити", но как можно было не разобраться здесь?" — цитирует Клоппа Sky Sports.



