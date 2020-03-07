Клопп: "Уверенность — это не то, что ты можешь положить в карман"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что волевая победа над "Борнмутом" поможет его команде вернуть уверенность в себе.
К субботней встрече с "вишенками" подопечные Клоппа подходили с тремя поражениями в четырех предыдущих матчах с учетом всех соревнований.
Такой спад не мог не сказаться на уверенности в себе, что было видно по началу поединка, однако "Ливерпуль", пропустив первым, проявил характер и одержал победу 2:1. Клопп считает этот результат очень важным для психологического состояния своей команды.
"Я знаю, на что способны парни, но играю не я — играют они. Мы уже говорили об этом прежде: уверенность — это не то, что ты берешь, кладешь в карман и сохраняешь на всю оставшуюся жизнь. Она приходит и уходит".
"Ты нуждаешься в этом ощущении, что у тебя получается. Самое важное — упорно сражаться, но у нас 82 очка, и это очень приятно. Нам нужно продолжать сражаться. Мы должны каждому давать настоящий бой, как сегодня", — сообщил Клопп BBC.
07.03.2020 19:00
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Если только это не карман судейской бригады
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