Мерсон: "Каждый ненавидит Озила, потому что он получает 350 тысяч фунтов в неделю"

Бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что лондонскому клубу ни за что не избавиться от полузащитника Месута Озила грядущим летом.

Вылет из Лиги Европы на ранней стадии стал серьезным ударом по шансам "Арсенала" вернуться в Лигу Чемпионов, и поэтому зарплата Озила в 350 тысяч фунтов в неделю еще больше кажется непозволительной роскошью для "канониров".



Однако Мерсон понимает, почему Озил не хочет уходить из "Арсенала", пускай Месута за это ненавидят.



"Если Микель Артета не купит ряд игроков, а от других не избавится грядущим летом, то эта команда финиширует седьмой или восьмой в следующем сезоне".



"Агент Месута Озила говорит, что игрок никуда не уйдет, и я не удивлен этим. Где еще он сможет получать такие деньги? Получай он 50 тысяч фунтов в неделю, каждый пытался бы переманить его, но поскольку он получает 350 тысяч фунтов в неделю, каждый ненавидит его".



"Арсеналу" нужно облегчить свою зарплатную ведомость и избавиться от игроков, у которых нет будущего здесь. Но также я надеюсь, Артета совершит несколько приобретений, потому что пока у него нет своих игроков".



"Ему потребуется хороший предсезонный период и приобретения, но я уже вижу прогресс, пускай они и вылетели из Лиги Европы", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.