"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Борнмутом"

Садио Мане и Мохамех Салах Пропустив первым, "Ливерпуль" нашел в себе силы, чтобы одержать домашнюю победу 2:1 над "Борнмутом".

Относительно поражения 3:0 от "Уотфорда" в стартовом составе "красных" появились Адриан, Джо Гомес и Джеймс Милнер, заменив Алиссона, Деяна Ловрена и Энди Робертсона.

У "вишенок" лишь Джуниор Станислас поменял Джошуа Кинга по сравнению с 2:2 против "Челси".

Хозяева "Энфилда" сразу же принялись оказывать давление, но, так и не создав реальных моментов, пропустили не девятой минуте. "Борнмут" провел контратаку, в ходе которой Каллум Уилсон руками оттолкнул Гомеса, а спустя несколько передач с линии вратарской замкнул прострел партнера — 1:0.

Игроки "Ливерпуля" выглядели шокированными, чем гости едва не воспользовались. На 14-й минуте Натан Аке опередил в воздухе своего соотечественника Виргила Ван Дейка и откликнулся на подачу углового — Адриан выручил.

Вскоре "красные" пришли в себя, и уже на 17-й минуте Роберто Фирмино наносил опаснейший удар из пределов штрафной, заставив голкипера "Борнмута" Аарона Рамсдейла совершить отличный сейв.

А на 25-й минуте счет стал равным. Джек Симпсон, заменивший получившего травму Стива Кука, грубо потерял мяч на подступах к своей штрафной, и хотя пас Садио Мане на Салаха получился неудобным, Мохамед изловчился и закатил мяч в нижний угол ворот — 1:1.

На 33-й минуте "вишенки" совершили еще один обрез, и Ван Дейк, завладевший мячом в центральном круге, вывел Мане один на один с Рамсдейлом — 2:1.

Остаток тайма "красные" провели уверенно, контролируя игру и не позволяя своему сопернику лишнего, хотя еще один сейв Адриан совершил.

Второй тайм начался с того, что "Борнмут" глубоко сел в оборону. "Ливерпулю" было просто не пробиться через частокол ног.

На 61-й минуте пружина гостей разжалась, и выскочивший один на один Райан Фрэйзер уже перебросил мяч через Адриана, однако в последний момент Милнер совершил вынос с линии ворот.

В концовке матча "вишенки" стали раскрываться, но, скорее, могли пропустить еще, чем добыть ничью. Например, на 74-й минуте Мане отметился ударом в крестовину. "Ливерпуль" оформил победу без лишних нервов, несмотря на минимальную разницу в счете.

Начало матча вышло неожиданным для "Ливерпуля", однако команда Юргена Клоппа быстро вскочила на ноги после нокдауна и заиграла в свой привычный футбол, обеспечивающий результат.

"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2020 17:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 07.03.2020 18:16 # skychnie-oboi
    «Ливерпуль» выиграл 22 домашние встречи подряд в АПЛ

    аким образом, мерсисайдцы выиграли 22 игры подряд на «Энфилде» в рамках чемпионата Англии. Это рекордный показатель в истории высшего дивизиона.

    Вторую строчку по данному показателю также занимает «Ливерпуль», на счету которого с января по декабрь 1972 года был 21 выигрыш подряд в домашних встречах. Третье место делят «Ньюкасл», «Престон» и «Манчестер Сити» (по 20 побед).

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  2. sausage 07.03.2020 18:15 # sausage
    Пздц Артура разрывает после матчей Ливерпуля) Безвиз хоть скрылся и не вылазит, этот прям просто на радость местным красным фейерверк устраивает.

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  3. skychnie-oboi 07.03.2020 18:13 # skychnie-oboi
    Вектор развития ЛФК предельно ясен.
    Следующий сезон перестраиваем команду и усиливаемся.
    НА изичах заканчивая чемпионат в зоне 3-4 места.
    И дальше опять спурт и АПЛ и ЛЧ.

    Какой же мы супер клуб и гении.

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  4. rumiplo 07.03.2020 18:12 # rumiplo
    дайте ссылку на арс парни

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  5. ian 07.03.2020 18:10 # ian
    Скоро у ЛФК очей будет больше, чем у Щольси и МЮ вместе взятых.
    Скриньте всякие ry-l’ы.

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  6. alcoholnarco 07.03.2020 18:09 # alcoholnarco
    Щелсе просто магнит для долбоебов. Астер, что ты несёшь?

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  7. jokerz 07.03.2020 18:08 # jokerz
    Клоп походу опять ротацию провел. Гений. Не боится короновируса и работает за всю ссаную шоблу инвалидов.

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  8. thegodfather 07.03.2020 18:06 # thegodfather
    есть у кого ответ на вопрос, почему зерпуки думают только о челси, ведя в +34 поинта от челси
    Все их мысли не о будущем праздновании чемпика, а о том что там у челсей

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  9. thegodfather 07.03.2020 18:05 # thegodfather
    скоро зерпук будет с арсенолем бороться за 10ые места
    скриньте

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  10. chronicle 07.03.2020 18:04 # chronicle
    Конокрад ебаный совсем ебанутый какой то
    Постоянно свое говно в руки берет и всем его демонстрирует. Монголы конечно те еще отбросы, оказывается

    (ответить)

  11. thegodfather 07.03.2020 18:02 # thegodfather
    07.03.2020 17:45 #
    invincible141ars

    вы сначала первый свой АПЛ возьмите то
    (ответить)

    07.03.2020 17:47 #
    ibe

    о пгп
    жаль ты кроме КА ничего не застал за Арсеналг
    только унизительные поражения от Баварии и Ливерпуля + 2:8
    (ответить)

    07.03.2020 17:49 #
    slash-lfc

    Так это дело времени, разве нет?

    Источник: http://fapl.ru/posts/77136/?c=1#c7107757






    а пгп не так и скудоумен
    зеропуки на его фоне полные бездарности

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  12. rumiplo 07.03.2020 18:00 # rumiplo
    дайте ссылку на арс

    (ответить)

  13. ibe 07.03.2020 17:59 # ibe
    лан
    Атлетико - Севилья начинается. Смотрим

    (ответить)

  14. narcot-fake 07.03.2020 17:58 # narcot-fake
    07.03.2020 15:45 #
    bezviz

    пись пись в ротики колбасникам) в прошлом году 9 очковый отрыв просрали, в этом 21 очковый))))
    (ответить

    Источник: http://fapl.ru/posts/77123/?c=1#c7107575

    (ответить)

  15. alcoholnarco 07.03.2020 17:58 # alcoholnarco
    Если бы не обрезы Борнмута, Ливерпуль бы не победил. Если бы не ошибки соперника, Ливерпуль бы никогда ничего не выиграл. Победа в один мяч? Это вообще за победу не считается.

    Просто липовые чемпики в кризисный сезон.

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  16. si 07.03.2020 17:58 # si
    судьба?? а почему бы и нет...зависть-хреновое чувство..

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  17. kos9k 07.03.2020 17:57 # kos9k
    Вынесли ебарей пенсов на "ура", на очереди атлеты.

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  18. skychnie-oboi 07.03.2020 17:52 # skychnie-oboi
    Проиграть всего 1 матч в АПЛ - а всякое швальо лает как будто у ЛФК была серия из 10 проебофф.

    Как же все завидуют нам и фапают на нас.
    Кубки Лиги, Кубки Англии - кубки билета в ЛЧ - это вообще не уровень ЛФК.Нам такого мусора не надо в музее.

    Только высшая проба - АПЛ, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ.

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  19. thegodfather 07.03.2020 17:51 # thegodfather
    судьба дает шансы зеропукам на трофеи раз в овердокуя лет, будто проверяет - изменились ли эти портовые обрыганы.
    Потом судьба вновь и вновь видит, как эти уебаны забывают, что болеют за середняк бестрофейный и ведут себя пафосно по отношению к другим болелам всего после 1 трофея лч за 20 лет, и судьба решает вновь оставить зеропуков без трофеев на лет 20, пусть подумают над поведением.
    Проходит еще 20 лет и ничего не меняется. Зеропуки выигрывают трофей, ведут себя как долбоебы и опять 20 лет страпона.

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  20. mikkiynwa 07.03.2020 17:49 # mikkiynwa
    «Ливерпуль» - первая команда в истории топ-дивизионов Англии, которая выиграла 22 домашних матча подряд, побив собственный рекорд.

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