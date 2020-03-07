"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Борнмутом"

Пропустив первым, "Ливерпуль" нашел в себе силы, чтобы одержать домашнюю победу 2:1 над "Борнмутом".

Относительно поражения 3:0 от "Уотфорда" в стартовом составе "красных" появились Адриан, Джо Гомес и Джеймс Милнер, заменив Алиссона, Деяна Ловрена и Энди Робертсона.



У "вишенок" лишь Джуниор Станислас поменял Джошуа Кинга по сравнению с 2:2 против "Челси".



Хозяева "Энфилда" сразу же принялись оказывать давление, но, так и не создав реальных моментов, пропустили не девятой минуте. "Борнмут" провел контратаку, в ходе которой Каллум Уилсон руками оттолкнул Гомеса, а спустя несколько передач с линии вратарской замкнул прострел партнера — 1:0.



Игроки "Ливерпуля" выглядели шокированными, чем гости едва не воспользовались. На 14-й минуте Натан Аке опередил в воздухе своего соотечественника Виргила Ван Дейка и откликнулся на подачу углового — Адриан выручил.



Вскоре "красные" пришли в себя, и уже на 17-й минуте Роберто Фирмино наносил опаснейший удар из пределов штрафной, заставив голкипера "Борнмута" Аарона Рамсдейла совершить отличный сейв.



А на 25-й минуте счет стал равным. Джек Симпсон, заменивший получившего травму Стива Кука, грубо потерял мяч на подступах к своей штрафной, и хотя пас Садио Мане на Салаха получился неудобным, Мохамед изловчился и закатил мяч в нижний угол ворот — 1:1.



На 33-й минуте "вишенки" совершили еще один обрез, и Ван Дейк, завладевший мячом в центральном круге, вывел Мане один на один с Рамсдейлом — 2:1.



Остаток тайма "красные" провели уверенно, контролируя игру и не позволяя своему сопернику лишнего, хотя еще один сейв Адриан совершил.



Второй тайм начался с того, что "Борнмут" глубоко сел в оборону. "Ливерпулю" было просто не пробиться через частокол ног.



На 61-й минуте пружина гостей разжалась, и выскочивший один на один Райан Фрэйзер уже перебросил мяч через Адриана, однако в последний момент Милнер совершил вынос с линии ворот.



В концовке матча "вишенки" стали раскрываться, но, скорее, могли пропустить еще, чем добыть ничью. Например, на 74-й минуте Мане отметился ударом в крестовину. "Ливерпуль" оформил победу без лишних нервов, несмотря на минимальную разницу в счете.



Начало матча вышло неожиданным для "Ливерпуля", однако команда Юргена Клоппа быстро вскочила на ноги после нокдауна и заиграла в свой привычный футбол, обеспечивающий результат.



"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче