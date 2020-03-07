"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Борнмутом"
Пропустив первым, "Ливерпуль" нашел в себе силы, чтобы одержать домашнюю победу 2:1 над "Борнмутом".
Относительно поражения 3:0 от "Уотфорда" в стартовом составе "красных" появились Адриан, Джо Гомес и Джеймс Милнер, заменив Алиссона, Деяна Ловрена и Энди Робертсона.
У "вишенок" лишь Джуниор Станислас поменял Джошуа Кинга по сравнению с 2:2 против "Челси".
Хозяева "Энфилда" сразу же принялись оказывать давление, но, так и не создав реальных моментов, пропустили не девятой минуте. "Борнмут" провел контратаку, в ходе которой Каллум Уилсон руками оттолкнул Гомеса, а спустя несколько передач с линии вратарской замкнул прострел партнера — 1:0.
Игроки "Ливерпуля" выглядели шокированными, чем гости едва не воспользовались. На 14-й минуте Натан Аке опередил в воздухе своего соотечественника Виргила Ван Дейка и откликнулся на подачу углового — Адриан выручил.
Вскоре "красные" пришли в себя, и уже на 17-й минуте Роберто Фирмино наносил опаснейший удар из пределов штрафной, заставив голкипера "Борнмута" Аарона Рамсдейла совершить отличный сейв.
А на 25-й минуте счет стал равным. Джек Симпсон, заменивший получившего травму Стива Кука, грубо потерял мяч на подступах к своей штрафной, и хотя пас Садио Мане на Салаха получился неудобным, Мохамед изловчился и закатил мяч в нижний угол ворот — 1:1.
На 33-й минуте "вишенки" совершили еще один обрез, и Ван Дейк, завладевший мячом в центральном круге, вывел Мане один на один с Рамсдейлом — 2:1.
Остаток тайма "красные" провели уверенно, контролируя игру и не позволяя своему сопернику лишнего, хотя еще один сейв Адриан совершил.
Второй тайм начался с того, что "Борнмут" глубоко сел в оборону. "Ливерпулю" было просто не пробиться через частокол ног.
На 61-й минуте пружина гостей разжалась, и выскочивший один на один Райан Фрэйзер уже перебросил мяч через Адриана, однако в последний момент Милнер совершил вынос с линии ворот.
В концовке матча "вишенки" стали раскрываться, но, скорее, могли пропустить еще, чем добыть ничью. Например, на 74-й минуте Мане отметился ударом в крестовину. "Ливерпуль" оформил победу без лишних нервов, несмотря на минимальную разницу в счете.
Начало матча вышло неожиданным для "Ливерпуля", однако команда Юргена Клоппа быстро вскочила на ноги после нокдауна и заиграла в свой привычный футбол, обеспечивающий результат.
"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче
07.03.2020 17:25
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Последние комментарии:
«Ливерпуль» выиграл 22 домашние встречи подряд в АПЛ
аким образом, мерсисайдцы выиграли 22 игры подряд на «Энфилде» в рамках чемпионата Англии. Это рекордный показатель в истории высшего дивизиона.
Вторую строчку по данному показателю также занимает «Ливерпуль», на счету которого с января по декабрь 1972 года был 21 выигрыш подряд в домашних встречах. Третье место делят «Ньюкасл», «Престон» и «Манчестер Сити» (по 20 побед).
(ответить)
Пздц Артура разрывает после матчей Ливерпуля) Безвиз хоть скрылся и не вылазит, этот прям просто на радость местным красным фейерверк устраивает.
(ответить)
Вектор развития ЛФК предельно ясен.
Следующий сезон перестраиваем команду и усиливаемся.
НА изичах заканчивая чемпионат в зоне 3-4 места.
И дальше опять спурт и АПЛ и ЛЧ.
Какой же мы супер клуб и гении.
(ответить)
дайте ссылку на арс парни
(ответить)
Скоро у ЛФК очей будет больше, чем у Щольси и МЮ вместе взятых.
Скриньте всякие ry-l’ы.
(ответить)
Щелсе просто магнит для долбоебов. Астер, что ты несёшь?
(ответить)
Клоп походу опять ротацию провел. Гений. Не боится короновируса и работает за всю ссаную шоблу инвалидов.
(ответить)
есть у кого ответ на вопрос, почему зерпуки думают только о челси, ведя в +34 поинта от челси
Все их мысли не о будущем праздновании чемпика, а о том что там у челсей
(ответить)
скоро зерпук будет с арсенолем бороться за 10ые места
скриньте
(ответить)
Конокрад ебаный совсем ебанутый какой то
Постоянно свое говно в руки берет и всем его демонстрирует. Монголы конечно те еще отбросы, оказывается
(ответить)
07.03.2020 17:45 #
invincible141ars
вы сначала первый свой АПЛ возьмите то
(ответить)
07.03.2020 17:47 #
ibe
о пгп
жаль ты кроме КА ничего не застал за Арсеналг
только унизительные поражения от Баварии и Ливерпуля + 2:8
(ответить)
07.03.2020 17:49 #
slash-lfc
Так это дело времени, разве нет?
Источник: http://fapl.ru/posts/77136/?c=1#c7107757
а пгп не так и скудоумен
зеропуки на его фоне полные бездарности
(ответить)
дайте ссылку на арс
(ответить)
лан
Атлетико - Севилья начинается. Смотрим
(ответить)
07.03.2020 15:45 #
bezviz
пись пись в ротики колбасникам) в прошлом году 9 очковый отрыв просрали, в этом 21 очковый))))
(ответить
Источник: http://fapl.ru/posts/77123/?c=1#c7107575
(ответить)
Если бы не обрезы Борнмута, Ливерпуль бы не победил. Если бы не ошибки соперника, Ливерпуль бы никогда ничего не выиграл. Победа в один мяч? Это вообще за победу не считается.
Просто липовые чемпики в кризисный сезон.
(ответить)
судьба?? а почему бы и нет...зависть-хреновое чувство..
(ответить)
Вынесли ебарей пенсов на "ура", на очереди атлеты.
(ответить)
Проиграть всего 1 матч в АПЛ - а всякое швальо лает как будто у ЛФК была серия из 10 проебофф.
Как же все завидуют нам и фапают на нас.
Кубки Лиги, Кубки Англии - кубки билета в ЛЧ - это вообще не уровень ЛФК.Нам такого мусора не надо в музее.
Только высшая проба - АПЛ, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ.
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судьба дает шансы зеропукам на трофеи раз в овердокуя лет, будто проверяет - изменились ли эти портовые обрыганы.
Потом судьба вновь и вновь видит, как эти уебаны забывают, что болеют за середняк бестрофейный и ведут себя пафосно по отношению к другим болелам всего после 1 трофея лч за 20 лет, и судьба решает вновь оставить зеропуков без трофеев на лет 20, пусть подумают над поведением.
Проходит еще 20 лет и ничего не меняется. Зеропуки выигрывают трофей, ведут себя как долбоебы и опять 20 лет страпона.
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«Ливерпуль» - первая команда в истории топ-дивизионов Англии, которая выиграла 22 домашних матча подряд, побив собственный рекорд.
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