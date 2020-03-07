ПСЖ и "Ювентус" поспорят за Погба

ПСЖ и "Ювентус" готовы поспорить за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба грядущим летом.

Как известно, Погба не делает секрета из своего желания покинуть "Олд Траффорд". Поль хочет сражаться за победу в чемпионате и Лиге Чемпионов, а "Юнайтед" не может удовлетворить его амбиции.



На протяжении последнего года главным претендентом на Погба назывался "Реал", однако The Independent утверждает, что Королевский клуб потерял интерес к Полю и планирует потратиться на его соотечественника Килиана Мбаппе.



Зато заполучить Погба жаждут "Ювентус" и ПСЖ, а "Юнайтед" собирается потребовать около 100 миллионов фунтов в качестве компенсации за 26-летнего полузащитника сборной Франции.



Утверждается, что "красные дьяволы" открыты к продаже Погба как никогда прежде. "Юнайтед" начал готовиться к расставанию с Полем еще в январе, купив Бруну Фернандеша, а летом планирует пригласить Джека Грилиша и Джейдона Санчо.