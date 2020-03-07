ПСЖ и "Ювентус" поспорят за Погба

Поль Погба ПСЖ и "Ювентус" готовы поспорить за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба грядущим летом.

Как известно, Погба не делает секрета из своего желания покинуть "Олд Траффорд". Поль хочет сражаться за победу в чемпионате и Лиге Чемпионов, а "Юнайтед" не может удовлетворить его амбиции.

На протяжении последнего года главным претендентом на Погба назывался "Реал", однако The Independent утверждает, что Королевский клуб потерял интерес к Полю и планирует потратиться на его соотечественника Килиана Мбаппе.

Зато заполучить Погба жаждут "Ювентус" и ПСЖ, а "Юнайтед" собирается потребовать около 100 миллионов фунтов в качестве компенсации за 26-летнего полузащитника сборной Франции.

Утверждается, что "красные дьяволы" открыты к продаже Погба как никогда прежде. "Юнайтед" начал готовиться к расставанию с Полем еще в январе, купив Бруну Фернандеша, а летом планирует пригласить Джека Грилиша и Джейдона Санчо.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, ПСЖ, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2020 17:00

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  1. slava-man-utd 07.03.2020 17:36 # slava-man-utd
    Разведем мешков на бабки, как с ди марией было

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  2. quavo 07.03.2020 17:06 # quavo
    Норм на вератти если поменяют

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