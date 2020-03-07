Анчелотти собирается вывести "Эвертон" в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что его команде не хватает трех игроков, чтобы стать реальным претендентом на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

После назначения Анчелотти "ириски" стабилизировали свою игру и результаты, и сейчас, занимая место в нижней половине таблицы, отстают только на пять очков от четвертого места.



Однако Карло надеется по-настоящему вмешаться в борьбу за распределение путевок в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, с учетом летнего подкрепления.



"Думаю, попадание в Лигу Чемпионов — реалистичная цель для "Эвертона" на следующий сезон. Да, реалистичная".



"Мы должны укрепить свой состав летом, и тогда мы сможем побороться за попадание в Лигу Чемпионов. Это реалистичная цель, учитывая то, что я вижу сейчас".



"Я серьезно. Если бы я не чувствовал, что мы не в состоянии побороться за попадание в Лигу Чемпионов, я бы не говорил этого. Однако я думаю, нам это будет под силу, если мы укрепим свой состав летом".



"Как много игроков нам нужно? Не думаю, что много, да и поменять много игроков невозможно. Думаю, с двумя-тремя правильными игроками мы сможем побороться за высшие места", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.