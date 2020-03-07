"Реал" готов вернуться за Де Хеа

"Реал" готов возобновить интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа грядущим летом.

Де Хеа давно находится на радаре у Королевского клуба и в 2015 году был в шаге от трансфера в Мадрид — сторонам не хватило каких-то минут, чтобы успеть до дедлайна.



В сентябре 2019, как казалось, Давид положил конец слухам насчет своего будущего, заключив новый контракт с "Юнайтед", однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан готов вернуться за 29-летним испанцем.



Зидана не устраивает игра в воротах Тибо Куртуа, два года назад купленного у "Челси" за 35 млн. фунтов, и теперь он уговаривает своего президента Флорентино Переса сделать новое предложение по Де Хеа.



Ожидается, что "Юнайтед" попросит за своего первого номера, который никак не преодолеет затяжной спад формы, 70 млн. фунтов. Расставание с Де Хеа не стало бы большой проблемой для "дьяволов", у которых на последнем рубеже есть Серхио Ромеро и Дин Хендерсон.