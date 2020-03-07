"Реал" готов вернуться за Де Хеа

Давид Де Хеа "Реал" готов возобновить интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа грядущим летом.

Де Хеа давно находится на радаре у Королевского клуба и в 2015 году был в шаге от трансфера в Мадрид — сторонам не хватило каких-то минут, чтобы успеть до дедлайна.

В сентябре 2019, как казалось, Давид положил конец слухам насчет своего будущего, заключив новый контракт с "Юнайтед", однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан готов вернуться за 29-летним испанцем.

Зидана не устраивает игра в воротах Тибо Куртуа, два года назад купленного у "Челси" за 35 млн. фунтов, и теперь он уговаривает своего президента Флорентино Переса сделать новое предложение по Де Хеа.

Ожидается, что "Юнайтед" попросит за своего первого номера, который никак не преодолеет затяжной спад формы, 70 млн. фунтов. Расставание с Де Хеа не стало бы большой проблемой для "дьяволов", у которых на последнем рубеже есть Серхио Ромеро и Дин Хендерсон.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. yela 07.03.2020 16:29 # yela
    Носатое чмо не тащит. Этот примерно в таких же кондициях. Пускай Кепу покупают. Он хоть в соперника не выбивает

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  2. slava-man-utd 07.03.2020 15:41 # slava-man-utd
    Че, носатый легенда чолси не спасает??

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  3. rakhat 07.03.2020 15:34 # rakhat
    huinu ne piwite mrazi . Tibo tawit igru RM dalabebi . 17 suhih matchei ebanutie

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  4. januzaj00 07.03.2020 15:22 # januzaj00
    Зидана не устраивает игра в воротах Тибо Куртуа

    Источник: http://fapl.ru/posts/77133/?c=1#c7107550

    он же там щас один из лучших

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  5. januzaj00 07.03.2020 15:22 # januzaj00
    + Погба бонусом, епта

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