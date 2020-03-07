Клоппу "некомфортно" из-за вратарской ситуации
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что чувствует себя "некомфортно" из-за вратарской ситуации.
Накануне субботнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута" стало известно, что первый номер "красных" Алиссон получил травму на тренировке. По слухам, игрок надорвал мышцу бедра.
Алиссон совершенно точно не сыграет с "вишенками", а также, вероятно, пропустит ответную встречу с "Атлетико" в Лиге Чемпионов и дерби с "Эвертоном" 16 марта — на это намекает тот факт, что экс-голкипер "Ромы" не был вызван в сборную Бразилии. Теперь у Клоппа появился еще один повод для беспокойства, помимо формы команды.
"Конечно, у нас сложилась некомфортная вратарская ситуация, но у нас есть Адриан и есть Энди Лонерган".
"Куивин Келлехер тоже травмирован, но Адриан провел ряд великолепных матчей за нас в этом сезоне. Неприятно, когда игрок уровня Али недоступен, но хорошо, что у нас есть замена", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
07.03.2020 13:00
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Последние комментарии:
Адриан здорово играет, нам всем нравится)))
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заголовок не в дугу...
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Главное что вам комфортно
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Легенду Кариуса надо вызывать из Бешикташа
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это карма за то что так много ныл.
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Клоппу некомфортно с хуем во рту
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