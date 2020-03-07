Клоппу "некомфортно" из-за вратарской ситуации

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что чувствует себя "некомфортно" из-за вратарской ситуации.

Накануне субботнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута" стало известно, что первый номер "красных" Алиссон получил травму на тренировке. По слухам, игрок надорвал мышцу бедра.

Алиссон совершенно точно не сыграет с "вишенками", а также, вероятно, пропустит ответную встречу с "Атлетико" в Лиге Чемпионов и дерби с "Эвертоном" 16 марта — на это намекает тот факт, что экс-голкипер "Ромы" не был вызван в сборную Бразилии. Теперь у Клоппа появился еще один повод для беспокойства, помимо формы команды.

"Конечно, у нас сложилась некомфортная вратарская ситуация, но у нас есть Адриан и есть Энди Лонерган".

"Куивин Келлехер тоже травмирован, но Адриан провел ряд великолепных матчей за нас в этом сезоне. Неприятно, когда игрок уровня Али недоступен, но хорошо, что у нас есть замена", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Алиссон, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1513

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 07.03.2020 13:42 # mancunia-planet
    Адриан здорово играет, нам всем нравится)))

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  2. si 07.03.2020 13:30 # si
    заголовок не в дугу...

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  3. livpool 07.03.2020 13:25 # livpool
    Главное что вам комфортно

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  4. liverpool1892est 07.03.2020 13:19 # liverpool1892est
    Легенду Кариуса надо вызывать из Бешикташа

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  5. chr1s8rown 07.03.2020 13:12 # chr1s8rown
    это карма за то что так много ныл.

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  6. slava-man-utd 07.03.2020 13:05 # slava-man-utd
    Клоппу некомфортно с хуем во рту

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