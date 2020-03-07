Моуриньо требует приобретений

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что ему нужны покупки грядущим летом, чтобы сделать свою команду более стойкой к эпидемии травм.

Вот уже несколько недель "шпоры" играют без травмированных Муссы Сиссоко, Сон Хен Мина и Харри Кейна, потерпев четыре поражения подряд с учетом всех соревнований. Также длительное время в лазарете в этом сезоне провел Уго Льорис.



"Тоттенхэм" поставил под большой вопрос свое дальнейшее участие в Лиге Чемпионов, проиграв дома "РБ Лейпциг", а также вылетел из Кубка Англии, уступив "Норвичу" в серии пенальти.



В преддверии выезда к "Бернли" в рамках Премьер-Лиги Моуриньо обратился к своему президенту Даниэлю Леви и призвал обеспечить лучший баланс к следующему сезону.



"Мы знаем, что должны сделать свой состав более сбалансированным к следующему сезону. Мы должны быть готовыми справляться с такого рода непредсказуемым вещами".



"Конечно, люди устали это слышать, но наша ситуация с травмами в этом сезоне — какое-то настоящее безумие".



"Мы должны подготовить себя, если нечто подобное случится снова. Мы должны укрепить свой состав и стать более стойкими к подобной ситуации".



"Однако я убежден, что для каждого клуба было бы ощутимо потерять четырех игроков фундаментального значения одновременно", — цитирует Моуриньо BBC.