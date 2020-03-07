Клопп призвал фанатов помочь "Ливерпулю" выйти из кризиса

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал фанатов своей команды помочь "красным" выйти из кризиса.

К домашнему противостоянию с "Борнмутом" подопечные Клоппа подходят, проиграв три из четырех последних матчей во всех соревнованиях, однако все три этих поражения — от "Атлетико", "Уотфорда" и "Челси" — были выездными.



"Ливерпуль" по-прежнему находится в четырех победах от титула Премьер-Лиги, и Клопп чувствует, что в этой ситуации поддержка "Энфилда" нужна команде как никогда.



"Влияние "Энфилда" гораздо сильнее, чем я думал. Завтра мы должны снова создать эту атмосферу, а затем должны использовать ее, однако для этого каждому требуется правильный настрой, нашим фанатам в том числе".



"Мы проиграли три из четырех последний матчей, и это не только наша ситуация как команды. Наши болельщики тоже их проиграли. Теперь важно отреагировать — дать настоящий бой в исключительной атмосфере", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".