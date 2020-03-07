"Сити" готов предложить новые контракты Де Брюйне и Стерлингу

"Манчестер Сити" выразил намерение начать переговоры с полузащитником Кевином Де Брюйне и вингером Рахимом Стерлингом о новых контрактах.

В данный момент Де Брюйне и Стерлинг являются двумя самыми высокооплачиваемыми игроками в команде Хосепа Гвардиолы — около 280 и 300 тысяч фунтов в неделю, соответственно.



Как сообщает Daily Mail, на "Этихад" считают задачу по продлению сотрудничества с ключевыми исполнителями важнейшей для стабильности клуба, поэтому и Кевин, и Рахим могут рассчитывать на прибавку к зарплате.



Руководство "горожан" надеется провести первый раунд переговоров после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" в середине марта.