Мойес предложил заменить Кубок Лиги на Британский Кубок
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес предложил идею создания Британского Кубка, который бы заменил Кубок Лиги.
В своем интервью The Times на этой неделе президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что "для всех было бы лучше", если бы Англия упразднила свой второй кубковый турнир.
Мойес согласен с тем, что игрокам больших команд не хватает отдыха, и поэтому предлагает заменить в Кубке Лиги клубы, представляющие Англию в еврокубках, на клубы из Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
"Что касается моего мнения, то я всегда думал, что мы должны пригласить команды из Шотландии. Думаю, Кубок Лиги нужно реформировать. Возможно, некоторым командам Премьер-Лиги не стоит в нем участвовать".
"Я понимаю проблему с чересчур насыщенным расписанием. Для игроков топ-уровня сейчас слишком много матчей. Многие из них отправятся на Евро после длинного сезона, в течение которого они играли по графику суббота-среда. И мы ожидаем, что после двух-трех недель отдыха они начнут новый сезон Премьер-Лиги. У игроков совершенно нет свободного времени".
"Кубок Лиги нуждается в реформировании. Пускай он станет Британским Кубком. Пара команд из Северной Ирландии, пара из валлийской лиги. Это бы дало нам нечто другое", — цитирует Мойеса Sky Sports.
07.03.2020 07:00
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