Людям старше 70 могут запретить посещать матчи Премьер-Лиги

Премьер-Лига может ввести запрет на посещение своих матчей для людей старше 70 лет из-за коронавируса.

Как известно, бушующий на планете коронавирус уже оказал свое влияние на течение английского сезона — на текущей неделе Премьер-Лига ввела запрет на рукопожатия перед матчами.



Как сообщает Daily Star, следующим шагом может стать рекомендация или строгий запрет на посещение матчей пожилыми людьми, которые наиболее уязвимы для вируса COVID-19.



Этот запрет может затронуть, например, 78-летнего сэра Алекса Фергюсона, который после ухода на пенсию в 2013 году регулярно посещает матчи "Манчестер Юнайтед". Также в зоне риска может оказаться 72-летний Рой Ходжсон, возглавляющий "Кристал Пэлас".



В ближайший понедельник представители спортивных организаций и бродкастеры проведут встречу в Лондоне с правительством, чтобы выработать план действий на случай взрывного роста количества заразившихся коронавирусом.