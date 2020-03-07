Людям старше 70 могут запретить посещать матчи Премьер-Лиги
Премьер-Лига может ввести запрет на посещение своих матчей для людей старше 70 лет из-за коронавируса.
Как известно, бушующий на планете коронавирус уже оказал свое влияние на течение английского сезона — на текущей неделе Премьер-Лига ввела запрет на рукопожатия перед матчами.
Как сообщает Daily Star, следующим шагом может стать рекомендация или строгий запрет на посещение матчей пожилыми людьми, которые наиболее уязвимы для вируса COVID-19.
Этот запрет может затронуть, например, 78-летнего сэра Алекса Фергюсона, который после ухода на пенсию в 2013 году регулярно посещает матчи "Манчестер Юнайтед". Также в зоне риска может оказаться 72-летний Рой Ходжсон, возглавляющий "Кристал Пэлас".
В ближайший понедельник представители спортивных организаций и бродкастеры проведут встречу в Лондоне с правительством, чтобы выработать план действий на случай взрывного роста количества заразившихся коронавирусом.
07.03.2020 06:00
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Ферги сам в праве решать ходить ему на матчи или нет, грёбанные плебеи, он и так уже одной ногой на том свете побывал , так что я уверен ему пох)
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