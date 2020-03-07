29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 7 марта, семью поединками стартует 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — БОРНМУТ 15:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" может не переживать за свое лидерство, но три поражения в четырех последних матчах во всех соревнованиях определенно настораживают. Впрочем, все три этих поражения случились на выезде, а дома "красные" стоят на пороге нового рекорда высшего английского дивизиона из 22 побед подряд на своем поле. "Борнмут" проиграл восемь из девяти последних выездных поединков в Премьер-Лиге. Все пять последних встреч этих соперников в чемпионате завершились победами "красных" с общим счетом 17:0.



В лазарет "Ливерпуля" с мышечным повреждением угодил голкипер Алиссон. Наби Кейта уже возобновил тренировки. Джордан Хендерсн и Джердан Шакири травмированы.



Вингер "Борнмута" Харри Уилсон не сыграет из-за условий своей аренды. Арно Данжума, Дэвид Брукс, Чарли Дэниэлс и Крис Мефем вне игры.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАЙТОН 18:00



"Вулверхэмптон" набрал впечатляющую форму, в прошлый уикенд переиграв на выезде "Тоттенхэм", и сейчас находится всего трех очках от топ-4. "Брайтон" никак не преодолеет свой кризис, по-прежнему не зная побед в этом календарном году и находясь всего в одном очке от зоны вылета. "Чайки" не потерпели ни одного поражения в девяти встречах с "волками" в рамках высшего дивизиона при семи победах.



Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре готов выйти на поле, несмотря на полученный неделю назад вывих плеча. Хонни Отто и Морган Гиббс-Уайт угодили в лазарет.



"Брайтон" снова может задействовать защитника Шейна Даффи, который пропустил матч против "Кристал Пэлас" по семейным обстоятельствам. Дейл Стивенс залечил пах.



САУТГЕМПТОН — НЬЮКАСЛ 18:00



Обе команды переживают спад. "Саутгемптон" потерпел три поражения в четырех последних матчах Премьер-Лиги — столько же, как и в 12 предыдущих. "Ньюкасл" не знает побед уже пять поединков кряду в чемпионате, а в четырех последних даже не забивал. Статистика личных встреч на стороне "сорок", которые ни разу не уступили в пяти последних матчах против "святых" в рамках Премьер-Лиги.



Вингер "Саутгемптона" Мусса Дженепо уезжал по семейным обстоятельствам, но теперь снова готов играть. У Стюарта Армстронга сотрясение, Уилл Смоллбоун заболел.



"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние Хавьера Манкильо. Аллан Сент-Максимен недавно вернулся после травмы задней поверхности бедра.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — НОРВИЧ 18:00



С момента выхода в Премьер-Лигу прошлой весной две этих команды движутся в разных направлениях. "Шеффилд Юнайтед" имеет все шансы пробиться в еврокубки, тогда как "Норвич" все ближе к возвращению в Чемпионшип. "Клинки" проиграли обе предыдущие встречи с "канарейками" на своем поле в рамках Премьер-Лиги, правда, это было в 1993 году.



"Шеффилд Юнайтед" не имеет кадровых проблем. Даже Энди Стивенс залечил икроножную мышцу.



Защитник "Норвича" Кристоф Циммерман возобновил тренировки после повреждения бедра. Также доступны Алекс Тетти, Эмилиано Буэндиа и Теему Пукки.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — УОТФОРД 18:00



В прошлый уикенд "Уотфорд" нанес сенсационное поражение "Ливерпулю", но покинул зону вылета лишь по разнице мячей. "Кристал Пэлас" одержал две победы подряд в Премьер-Лиге, благодаря чему комфортно располагается в середине таблицы и стремительно приближается к знаковому рубежу в 40 очков. "Шершни" ни разу не проиграли в пяти последних встречах с "орлами" с учетом всех соревнований.



"Пэлас" досрочно вернул нападающего Дженка Тосуна в "Эвертон" в связи с травмой. Защитник Мамаду Сако уже восстановился и сыграл за резерв.



В остатке сезона "Уотфорд" не сможет рассчитывать на вингера Жерара Деулофеу, который надорвал связки колена. Также отсутствует и Дарил Янмат.



АРСЕНАЛ — ВЕСТ ХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



После обиднейшего вылета из Лиги Европы "Арсеналу" не остается ничего другого, кроме как сосредоточиться на Премьер-Лиге, и "канонирам" нельзя медлить, потому что они являются аутсайдерами борьбы за четвертое-пятое места. "Вест Хэм" тоже отчаянно нуждается в очках, балансируя над зоной вылета только за счет разницы мячей. "Молотобойцы" одержали лишь одну победу в восьми последних встречах с "Арсеналом" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Арсенал" Лукас Торрейра получил перелом лодыжки в матче Кубка Англии против "Портсмута" в минувший понедельник. Пабло Мари готов к дебюту в Премьер-Лиге. Возвращение Седрика Соареша и Кирана Тирни не за горами.



Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек идет на поправку после травмы бедра с опережением графика. Андрей Ярмоленко на пороге возвращения из лазарета, но в субботу не сыграет.



БЕРНЛИ — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" может впервые с ноября 2012 оформить три поражения подряд в Премьер-Лиге. При таком сценарии "Бернли" обошел бы своего соперника в таблице, и это не кажется таким уж невероятным. С 18 января "бордовые" набрали 14 очков в шести матчах — только у "Ливерпуля" больше за этот период. В декабре "шпоры" разгромили "Бернли" со счетом 5:0, что стало повторением поражения с самой крупной разницей в счете для "бордовых" в Премьер-Лиге.



В лазарете "Бернли" остаются Мэтт Лоутон, Йоханн Берг Гудмундссон и Эшли Барнс.



Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис возобновил тренировки после растяжения паховых мышц. Мусса Сиссоко, Сон Хен Мин и Харри Кейн по-прежнему травмированы.