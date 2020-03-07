Обамеянг: "Тебе не нужны трофеи, чтобы быть нападающим топ-уровня"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что ему не нужны трофеи, чтобы считаться нападающим топ-уровня.

Завоевав "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в прошлом сезоне, Обамеянг находится на вершине бомбардирской гонки английского первенства и сейчас, отличившись 17 раз в кампании 2019/20.



Однако контракт Пьер-Эмерика истекает в следующем году и "Арсеналу" предстоит настоящая битва за сохранение 30-летнего габонца грядущим летом, особенно в случае непопадания в Лигу Чемпионов.



Сам Обамеянг лишь может сказать, что возможность выигрывать трофеи не будет для него определяющим фактором при принятии решения насчет своего будущего.



"Я нападающий, поэтому я сам буду определять, кто я такой. Не думаю, что тебе нужны трофеи, чтобы быть нападающим топ-уровня".



"Конечно, трофеи могут помочь, но мы видели много замечательных игроков, которые не выигрывали трофеи, но мы все равно уважаем их за их мастерство".



"Тебе не нужны трофеи, но если ты выигрываешь их, так лучше", — сообщил Обамеянг Sky Sports.