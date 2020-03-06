Калверт-Левин связал свое будущее с "Эвертоном" до 2025 года

Нападающий Доминик Калверт-Левин заключил новый контракт, который связал его будущее с "Эвертоном" до июня 2025.

После своего переход из "Шеффилд Юнайтед" в августе 2016 Калверт-Левин отметился 76 появлениями в стартовом составе и еще 48 на замену.



Настоящий прорыв в своем развитии 22-летний англичанин совершил в этом сезоне, забив 15 голов в 31 матче с учетом всех соревнований, включая восемь в 10 последних в рамках Премьер-Лиги.



В прессе даже появились слухи, что Калверт-Левин может стать трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето, однако "ириски" сработали быстро, склонив свою молодую звезду к новой сделке.



"Мы хотим попасть в Европу и соперничать за победу в главных соревнованиях. Для меня было бы особенным выиграть трофеи здесь, учитывая проделанный мною путь с "Эвертоном". Именно так я это ощущаю. Я хочу выйти на следующий уровень", — сообщил Калверт-Левин.