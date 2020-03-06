Жиру открыт к новому контракту с "Челси"

Нападающий Оливье Жиру заявил, что передумал уходить из "Челси" и теперь хочет получить новый контракт.

В первой половине этого сезона Премьер-Лиги Жиру отметился только двумя появлениями в стартовом составе, поэтому продажа Оливье в январе, учитывая истекающий в конце кампании контракт, выглядела неизбежной.



Однако Жиру не покинул "Стэмфорд Бридж", а травма Тэмми Абрахэма позволила ему отвоевать место в старте команды Фрэнка Лэмпарда. Заиграв регулярно, 34-летний француз снова почувствовал себя счастливым.



"Хотел бы я подписать новый контракт? Да, да. Да, конечно".



"Впереди еще несколько месяцев, нам нужно выигрывать матчи, и, возможно, нам удастся завоевать очередной трофей. После этого у меня в запасе будет еще три сезона на хорошем уровне".



"Сейчас не время говорить о контрактах и тому подобном, но я приму решение в подходящее время", — цитирует Жиру Evening Standard.