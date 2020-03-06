Жиру открыт к новому контракту с "Челси"

Оливье Жиру Нападающий Оливье Жиру заявил, что передумал уходить из "Челси" и теперь хочет получить новый контракт.

В первой половине этого сезона Премьер-Лиги Жиру отметился только двумя появлениями в стартовом составе, поэтому продажа Оливье в январе, учитывая истекающий в конце кампании контракт, выглядела неизбежной.

Однако Жиру не покинул "Стэмфорд Бридж", а травма Тэмми Абрахэма позволила ему отвоевать место в старте команды Фрэнка Лэмпарда. Заиграв регулярно, 34-летний француз снова почувствовал себя счастливым.

"Хотел бы я подписать новый контракт? Да, да. Да, конечно".

"Впереди еще несколько месяцев, нам нужно выигрывать матчи, и, возможно, нам удастся завоевать очередной трофей. После этого у меня в запасе будет еще три сезона на хорошем уровне".

"Сейчас не время говорить о контрактах и тому подобном, но я приму решение в подходящее время", — цитирует Жиру Evening Standard.


Метки Жиру, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2020 22:00

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  1. df1992 06.03.2020 22:05 # df1992
    Да кому ты нужен

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  2. ganinilyha 06.03.2020 22:02 # ganinilyha
    Чилит 1.5 года, играет пол сезона, потом едет на турнир в основе Франции и берёт медали. Учитесь жить красиво.

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