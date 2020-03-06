Лэмпард обещает Анчелотти хороший прием на "Стэмфорд Бридж"

Карло Анчелотти и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что его коллегу Карло Анчелотти ждет хороший прием на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье.

В этот уикенд Анчелотти навестит клуб, в котором он провел два года своей тренерской карьеры. В сезоне 2009/10 Карло выиграл с "синими" Премьер-Лигу и Кубок Англии, но уже спустя 12 месяцев был уволен, несмотря на второе место в чемпионате.

По словам Лэмпарда, он обожал работать с Анчелотти, будучи игроком. Фрэнк уверен, что болельщики тоже остались самого высокого мнения о итальянском специалисте.

"Какой прием ожидает Анчелотти на "Стэмфорд Бридж"? Очень хороший прием. Он пользовался большим уважением внутри клуба, и я думаю, фанаты тоже уважали его, пока он здесь работал".

"Он был джентльменом, великолепным тренером. Лично я обожал работать с ним, и я думаю, ему обеспечен отличный прием".

"Он отлично ладит с людьми, он умеет выстраивать отношения с игроками, он был очень хорош в плане тактики, а также обладал спокойным нравом".

"Я просто наслаждался работой с ним. Думаю, мы были очень успешны в его первый год, сделав дубль. Я продолжал общаться с ним и, повторюсь, испытываю огромное уважение к нему", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Анчелотти, Лэмпард, тренеры, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 483

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  1. ganinilyha 06.03.2020 21:53 # ganinilyha
    Анчи величайший

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  2. ilovemanutd 06.03.2020 21:43 # ilovemanutd
    Кончеглотти

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  3. osivori 06.03.2020 21:19 # osivori
    нельзя было анчи отпускать, тренер высочайшей квалификации, скромный, воспитанный, пользующийся заслуженным авторитетом и уважением, здорово повезло эвертону, анчи удачи и успехов

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  4. master-fakaster 06.03.2020 21:08 # master-fakaster
    Анчелотти-великий тренер, сутулому до него пока далеко

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