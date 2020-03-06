Лэмпард обещает Анчелотти хороший прием на "Стэмфорд Бридж"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что его коллегу Карло Анчелотти ждет хороший прием на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье.

В этот уикенд Анчелотти навестит клуб, в котором он провел два года своей тренерской карьеры. В сезоне 2009/10 Карло выиграл с "синими" Премьер-Лигу и Кубок Англии, но уже спустя 12 месяцев был уволен, несмотря на второе место в чемпионате.



По словам Лэмпарда, он обожал работать с Анчелотти, будучи игроком. Фрэнк уверен, что болельщики тоже остались самого высокого мнения о итальянском специалисте.



"Какой прием ожидает Анчелотти на "Стэмфорд Бридж"? Очень хороший прием. Он пользовался большим уважением внутри клуба, и я думаю, фанаты тоже уважали его, пока он здесь работал".



"Он был джентльменом, великолепным тренером. Лично я обожал работать с ним, и я думаю, ему обеспечен отличный прием".



"Он отлично ладит с людьми, он умеет выстраивать отношения с игроками, он был очень хорош в плане тактики, а также обладал спокойным нравом".



"Я просто наслаждался работой с ним. Думаю, мы были очень успешны в его первый год, сделав дубль. Я продолжал общаться с ним и, повторюсь, испытываю огромное уважение к нему", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.