Гвардиола: "Сити" не интересовался Фернандешем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб никогда не интересовался полузащитником Бруну Фернандеш.

Купленный в январе у "Спортинга" за 47 миллионов фунтов, не считая бонусов, Фернандеш быстро утвердился ключевым игроком "красных дьяволов" и помог своей новой команде совершить рывок на пятое место в Премьер-Лиге.



Всего лишь за полгода до этого пресса сообщала об интересе к Бруну со стороны "Сити", однако Гвардиола готов это опровергнуть.



"Я уже много раз говорил об этом. Такое впечатление, что к нам сватают тысячу миллионов игроков каждый месяц. Я не знаю, дело ли это рук агентов".



"Я думаю, наш клуб не вел переговоров с агентом этого игрока, но его все равно сватали к нам, как и тысячу миллионов других игроков".



"Можно ли сказать, что Фернандеш моего типа игрок? Я не знаю, что значит "моего типа игрок". Мне также нравятся защитники и хорошо играющие головой игроки".



"Я не особо верю, когда говорят, что какой-то игрок идеален для этой команды и этого тренера. Но я думаю, он исключительный игрок, и поэтому "Юнайтед" купил его", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.