"Челси" рискует недосчитаться девяти игроков в матче с "Эвертоном"

Фрэнк Лэмпард "Челси" подходит к матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" в воскресенье с настоящим кадровым кризисом, рискуя недосчитаться сразу девяти игроков первой команды.

Сегодня утром стало известно, что у вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои случился рецидив травмы задней поверхности бедра на тренировке. Выступая перед прессой днем, главный тренер Фрэнк Лэмпард подтвердил эту информацию.

Также Лэмпард поведал, что проблемы с ахиллом не позволят полузащитнику Матео Ковачичу сыграть на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье.

Полузащитники Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич уже почти восстановились после травм и даже сыграли в товарищеском матче за закрытыми дверьми, однако рисковать ими Фрэнк не готов.

Список травмированных дополняют Нголо Канте и Тэмми Абрахэм, а Андреас Кристенсен и Виллиан находятся под вопросом. Наконец, Жоржиньо приступает к двухматчевой дисквалификации.

"Каллум сломался на первой же тренировке после возвращения в общую группу. Он разочарован, потому что мы говорим о парне, который жаждет играть. Это расстраивает, потому что это очередная травма для нас".

"Об этом говорят не так много, но у нас, наверное, самый длинный список травмированных из всех команд наверху таблицы. У нас травмированы многие важные игроки вроде Канте и Лофтус-Чика", — цитирует Лэмпарда The Independent.


Метки травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1606

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  1. farot 06.03.2020 19:59 # farot
    дедуля Анчи по старой дружбе должен подсобить.

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  2. chelsiukpro 06.03.2020 19:42 # chelsiukpro
    Аспи-Рюди-Зума-Алонсо
    Баркли-Глимор-Эмерсон
    Педро-Жиру-Маунт

    Вот и старт :)

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  3. manutd-20champ 06.03.2020 19:31 # manutd-20champ
    песда щольси, клуп пидорасов

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  4. lordofthefapl 06.03.2020 19:23 # lordofthefapl
    Ириски изи вынесут щелси

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  5. yamateh 06.03.2020 19:20 # yamateh
    Ничего страшного, Гилмор заменит Жоржа, РЛЧ на подстраховке пока. Радует что Пулишич возвращается и вместе с ним перестрелки))

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  6. clpol 06.03.2020 19:18 # clpol
    Ч - инвалиды

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  7. bezviz 06.03.2020 19:17 # bezviz
    у Челси сломаны 9 игроков основы а они не прекращают быть в 4-ке, наращивать отрыв и еще полурезервом выносить в одну калитку псевдочемпика)

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  8. kos9k 06.03.2020 19:04 # kos9k
    ой как зае6ись)))))0

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  9. mr-lamps 06.03.2020 19:04 # mr-lamps
    эхехехехехе(2)

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