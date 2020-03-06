"Челси" рискует недосчитаться девяти игроков в матче с "Эвертоном"

"Челси" подходит к матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" в воскресенье с настоящим кадровым кризисом, рискуя недосчитаться сразу девяти игроков первой команды.

Сегодня утром стало известно, что у вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои случился рецидив травмы задней поверхности бедра на тренировке. Выступая перед прессой днем, главный тренер Фрэнк Лэмпард подтвердил эту информацию.



Также Лэмпард поведал, что проблемы с ахиллом не позволят полузащитнику Матео Ковачичу сыграть на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье.



Полузащитники Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич уже почти восстановились после травм и даже сыграли в товарищеском матче за закрытыми дверьми, однако рисковать ими Фрэнк не готов.



Список травмированных дополняют Нголо Канте и Тэмми Абрахэм, а Андреас Кристенсен и Виллиан находятся под вопросом. Наконец, Жоржиньо приступает к двухматчевой дисквалификации.



"Каллум сломался на первой же тренировке после возвращения в общую группу. Он разочарован, потому что мы говорим о парне, который жаждет играть. Это расстраивает, потому что это очередная травма для нас".



"Об этом говорят не так много, но у нас, наверное, самый длинный список травмированных из всех команд наверху таблицы. У нас травмированы многие важные игроки вроде Канте и Лофтус-Чика", — цитирует Лэмпарда The Independent.