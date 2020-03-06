"Челси" рискует недосчитаться девяти игроков в матче с "Эвертоном"
"Челси" подходит к матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" в воскресенье с настоящим кадровым кризисом, рискуя недосчитаться сразу девяти игроков первой команды.
Сегодня утром стало известно, что у вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои случился рецидив травмы задней поверхности бедра на тренировке. Выступая перед прессой днем, главный тренер Фрэнк Лэмпард подтвердил эту информацию.
Также Лэмпард поведал, что проблемы с ахиллом не позволят полузащитнику Матео Ковачичу сыграть на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье.
Полузащитники Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич уже почти восстановились после травм и даже сыграли в товарищеском матче за закрытыми дверьми, однако рисковать ими Фрэнк не готов.
Список травмированных дополняют Нголо Канте и Тэмми Абрахэм, а Андреас Кристенсен и Виллиан находятся под вопросом. Наконец, Жоржиньо приступает к двухматчевой дисквалификации.
"Каллум сломался на первой же тренировке после возвращения в общую группу. Он разочарован, потому что мы говорим о парне, который жаждет играть. Это расстраивает, потому что это очередная травма для нас".
"Об этом говорят не так много, но у нас, наверное, самый длинный список травмированных из всех команд наверху таблицы. У нас травмированы многие важные игроки вроде Канте и Лофтус-Чика", — цитирует Лэмпарда The Independent.
06.03.2020 19:00
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дедуля Анчи по старой дружбе должен подсобить.
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Аспи-Рюди-Зума-Алонсо
Баркли-Глимор-Эмерсон
Педро-Жиру-Маунт
Вот и старт :)
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песда щольси, клуп пидорасов
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Ириски изи вынесут щелси
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Ничего страшного, Гилмор заменит Жоржа, РЛЧ на подстраховке пока. Радует что Пулишич возвращается и вместе с ним перестрелки))
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Ч - инвалиды
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у Челси сломаны 9 игроков основы а они не прекращают быть в 4-ке, наращивать отрыв и еще полурезервом выносить в одну калитку псевдочемпика)
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ой как зае6ись)))))0
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эхехехехехе(2)
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