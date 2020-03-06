"Ливерпуль" потерял Алиссона с травмой

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон получил травму мышечного характера и теперь рискует пропустить даже ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" в следующую среду.

Это несчастье приключилось с первым номером сборной Бразилии на тренировке перед поражением 2:0 от "Челси" в Кубке Англии в минувший вторник.

27-летний Алиссон гарантированно уступиь место Адриану в воротах на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу и не факт, что вернется ко встрече с "Атлетико".

"К сожалению Али вне игры. На тренировке перед матчем против "Челси" произошел небольшой инцидент. Все мы подумали, что ничего не случилось, да и наш план изначально состоял в том, что он будет в запасе".

"Затем мы подумали: "Эй, мы не должны рисковать". Поэтому мы оставили его вне заявки. На следующий день мы провели обследование, и медики что-то обнаружили. Поэтому он вне игры. На следующей неделе ситуация прояснится", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".

Добавим, к домашнему поединку против "Борнмута" подопечные Клоппа подходят с тремя поражениями в четырех последних матчах, причем во всех трех они даже не забивали.


Метки Алиссон, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2020 17:10

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  1. ganinilyha 06.03.2020 17:23 # ganinilyha
    Гыгы, грузим на матрасов

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  2. brown-ale 06.03.2020 17:23 # brown-ale
    Вот и посыпался Ливер, а только март.

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  3. anabanana94 06.03.2020 17:20 # anabanana94
    Вроде вратарь, но ломается постоянно, по ходу часто на Эмирейтс заезжает.

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  4. progressive 06.03.2020 17:18 # progressive
    Адриан, настало твоё время.

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  5. ibe 06.03.2020 17:13 # ibe
    Всем кто начнет радоваться - коронавируса с летальным исходом

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  6. mr-lamps 06.03.2020 17:12 # mr-lamps
    эхехехехе

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