"Ливерпуль" потерял Алиссона с травмой
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон получил травму мышечного характера и теперь рискует пропустить даже ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" в следующую среду.
Это несчастье приключилось с первым номером сборной Бразилии на тренировке перед поражением 2:0 от "Челси" в Кубке Англии в минувший вторник.
27-летний Алиссон гарантированно уступиь место Адриану в воротах на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу и не факт, что вернется ко встрече с "Атлетико".
"К сожалению Али вне игры. На тренировке перед матчем против "Челси" произошел небольшой инцидент. Все мы подумали, что ничего не случилось, да и наш план изначально состоял в том, что он будет в запасе".
"Затем мы подумали: "Эй, мы не должны рисковать". Поэтому мы оставили его вне заявки. На следующий день мы провели обследование, и медики что-то обнаружили. Поэтому он вне игры. На следующей неделе ситуация прояснится", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
Добавим, к домашнему поединку против "Борнмута" подопечные Клоппа подходят с тремя поражениями в четырех последних матчах, причем во всех трех они даже не забивали.
06.03.2020 17:10
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Гыгы, грузим на матрасов
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Вот и посыпался Ливер, а только март.
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Вроде вратарь, но ломается постоянно, по ходу часто на Эмирейтс заезжает.
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Адриан, настало твоё время.
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Всем кто начнет радоваться - коронавируса с летальным исходом
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эхехехехе
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