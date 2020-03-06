"Ливерпуль" потерял Алиссона с травмой

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон получил травму мышечного характера и теперь рискует пропустить даже ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" в следующую среду.

Это несчастье приключилось с первым номером сборной Бразилии на тренировке перед поражением 2:0 от "Челси" в Кубке Англии в минувший вторник.



27-летний Алиссон гарантированно уступиь место Адриану в воротах на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу и не факт, что вернется ко встрече с "Атлетико".



"К сожалению Али вне игры. На тренировке перед матчем против "Челси" произошел небольшой инцидент. Все мы подумали, что ничего не случилось, да и наш план изначально состоял в том, что он будет в запасе".



"Затем мы подумали: "Эй, мы не должны рисковать". Поэтому мы оставили его вне заявки. На следующий день мы провели обследование, и медики что-то обнаружили. Поэтому он вне игры. На следующей неделе ситуация прояснится", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".



Добавим, к домашнему поединку против "Борнмута" подопечные Клоппа подходят с тремя поражениями в четырех последних матчах, причем во всех трех они даже не забивали.