Моуриньо: "Дайер готов сыграть с "Бернли"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заверил, что Эрик Дайер находится в правильном состоянии духа, чтобы сыграть против "Бернли" в субботу.

Напомним, в минувшую среду, когда "шпоры" вылетели из Кубка Англии, уступив в серии пенальти "Норвичу", Дайер полез на трибуну "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", чтобы наказать оскорбившего его младшего брата фаната.



После того матча Моуриньо вступился за Дайера и пообещал не наказывать своего подопечного, однако FA инициировала свое расследование в отношении Эрика, и тому теперь грозит суровое наказание.



Как бы то ни было, этот скандал не видится Моуриньо поводом, чтобы Дайер пропускал выезд на "Терф Мур".



"Думаю, для него нет никаких причин, чтобы он не находился в правильном состоянии духа".



"Он так хорошо провел последние два матча, так хорошо сыграл в тройке защитников против "Вулверхэмптона" и в четверке защитников против "Норвича".



"Он поразил меня некоторыми вещами в своей игре. Теперь я знаю, на что он способен".



"Всем и так ясно, что случилось. Практически ничего не случилось, поэтому, думаю, он готов сыграть. Он играл не так много до моего прихода, поэтому завтра он обязан сыграть. Мы снова его задействуем", — цитирует Моуриньо Sky Sports.