"Юнайтед" ищет фанатов, оскорбивших Лингарда

"Манчестер Юнайтед" начал собственное расследование после того, как вингер Джесси Лингард подвергся оскорблениям со стороны фанатов своего клуба.

Этот инцидент случился после победы "красных дьяволов" над "Дерби" со счетом 0:3 в Кубке Англии накануне вечером.



Группа фанатов "Юнайтед" принялась выкрикивать оскорбления в адрес Лингарда, когда команда Оле Гуннара Сульшера грузилась на автобус снаружи "Прайд Парк".



В адрес 27-летнего игрока сборной Англии, как следует из циркулирующего в социальных сетях видео, были выкрикнуты различные ругательства, в том числе расистского характера (nig*er).



Клуб с "Олд Траффорд" немедленно подверг порицанию такое поведение фанатов и пообещал наказать виновных. "Юнайтед" уже обратился за помощью в расследовании к полиции Дербишира и "Дерби".



