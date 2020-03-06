"Юнайтед" ищет фанатов, оскорбивших Лингарда

Джесси Лингард и Уэйн Руни "Манчестер Юнайтед" начал собственное расследование после того, как вингер Джесси Лингард подвергся оскорблениям со стороны фанатов своего клуба.

Этот инцидент случился после победы "красных дьяволов" над "Дерби" со счетом 0:3 в Кубке Англии накануне вечером.

Группа фанатов "Юнайтед" принялась выкрикивать оскорбления в адрес Лингарда, когда команда Оле Гуннара Сульшера грузилась на автобус снаружи "Прайд Парк".

В адрес 27-летнего игрока сборной Англии, как следует из циркулирующего в социальных сетях видео, были выкрикнуты различные ругательства, в том числе расистского характера (nig*er).

Клуб с "Олд Траффорд" немедленно подверг порицанию такое поведение фанатов и пообещал наказать виновных. "Юнайтед" уже обратился за помощью в расследовании к полиции Дербишира и "Дерби".


Метки болельщики, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 840

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Последние комментарии:




  1. smokekush 06.03.2020 17:14 # smokekush
    Ну если чувак реально играет как дерьмо, впринципе по делу базарят

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  2. ibe 06.03.2020 16:46 # ibe
    0 голов 0 гп пацан. Все правильно говорят

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  3. wengerrrro 06.03.2020 16:45 # wengerrrro
    могу ссылку скинуть за пару зеленых

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  4. pistolero-lfc 06.03.2020 16:33 # pistolero-lfc
    передайте парашникам, что я тут

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  5. drogba11cool 06.03.2020 16:29 # drogba11cool
    Легенде завидуют

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  6. manutd-20champ 06.03.2020 16:25 # manutd-20champ
    нахуя искать, лучше поощрить

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  7. mixmaster 06.03.2020 16:25 # mixmaster
    любого можно подтягивать. или есть довольные?

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  8. elprimer 06.03.2020 16:13 # elprimer
    Это не довольные качеством стрингов клиенты, сшитые Лингардом.

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  9. iceteam 06.03.2020 16:03 # iceteam
    Это были колбасники с ФАПЛ, очевидно же

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