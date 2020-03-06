"Юнайтед" ищет фанатов, оскорбивших Лингарда
"Манчестер Юнайтед" начал собственное расследование после того, как вингер Джесси Лингард подвергся оскорблениям со стороны фанатов своего клуба.
Этот инцидент случился после победы "красных дьяволов" над "Дерби" со счетом 0:3 в Кубке Англии накануне вечером.
Группа фанатов "Юнайтед" принялась выкрикивать оскорбления в адрес Лингарда, когда команда Оле Гуннара Сульшера грузилась на автобус снаружи "Прайд Парк".
В адрес 27-летнего игрока сборной Англии, как следует из циркулирующего в социальных сетях видео, были выкрикнуты различные ругательства, в том числе расистского характера (nig*er).
Клуб с "Олд Траффорд" немедленно подверг порицанию такое поведение фанатов и пообещал наказать виновных. "Юнайтед" уже обратился за помощью в расследовании к полиции Дербишира и "Дерби".
A few Manchester United fans were abusing Jesse Lingard after yesterday's game against Derby County. This video is quite awful to watch in all honesty.— FutbolBible (@FutbolBible) March 6, 2020
What are your thoughts on it? pic.twitter.com/RSgxrVuV1e
06.03.2020 16:00
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Последние комментарии:
Ну если чувак реально играет как дерьмо, впринципе по делу базарят
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0 голов 0 гп пацан. Все правильно говорят
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могу ссылку скинуть за пару зеленых
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передайте парашникам, что я тут
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Легенде завидуют
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нахуя искать, лучше поощрить
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любого можно подтягивать. или есть довольные?
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Это не довольные качеством стрингов клиенты, сшитые Лингардом.
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Это были колбасники с ФАПЛ, очевидно же
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